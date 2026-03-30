美參議員公開喊話台媒 盼速通過《國防特別條例》

美國跨黨派參議員喊話台灣要「加強國防」，盼儘速通過1.25兆《國防特別條例》。總統賴清德30日接見美國參議院跨黨派訪團，接見完後參議員們罕見在敞廳對媒體致詞。民主黨首席參議員夏欣強調，支持台灣維持防衛是美國跨黨派的共識，盼雙方有「更深入」合作。共和黨參議員匡希恆甚至直白表示，盼《國防特別條例》儘速通過，美國國會議員都在看。

總統賴清德30日接見「美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團」，且兩位參議員罕見在與賴總統會面後，公開對媒體致詞（但並未受訪答題）。

台美共享民主價值

民主黨首席議員夏欣強調，面臨北京軍事威脅，強化防衛與韌性，支持台灣維持防衛是美國跨黨派的共識，台美交流不止是利益，還有共享民主價值。

「強化國防比過往還要重要！」夏欣指出，台灣面臨很多威脅，包括灰色地帶作戰、認知作戰、網路戰與假訊息等，希望台灣與美國能有更深的合作，確保雙方的國安與繁榮。她說，台灣是美國的經濟夥伴，在AI與半導體對全球經濟與美國產業都有很大的幫助。

關注特別條例進度

匡希恆致詞時還小秀了一段中文。他說，第一次來台灣是1979年，當時台灣還在戒嚴，如今已經變成東亞最蓬勃發展的民主國家，擁有自由、民主與繁榮的社會。匡希恆強調，久違的再訪問台灣，就是希望強化宣傳「台美關係的維繫」這樣的訊息。

「我個人支持《國防特別條例》儘速通過！」匡希恆指出，他在美國的同事們也都在關注台灣《國防特別條例》的動向。

和平要用實力維持

共和黨參議員堤里斯也強調，過去歐洲沒有強化國防，俄羅斯總統普丁因此感覺可以順利入侵烏克蘭，但沒想到烏克蘭透過不對稱作戰，建立歐洲最強大的軍隊，台灣追求人權與自由，但和平要透過實力來維持，再次強調「台美關係堅若磐石」是跨黨派的訊息。

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