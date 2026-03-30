盧秀燕、鄭麗文軍購不同調 民進黨：誰說的算？

台中市長盧秀燕表態支持軍購特別條例預算規模應達8000億元至1兆元，與國民黨「3800億+N」版本存在落差。民進黨秘書長徐國勇指出，到底國民黨主席鄭麗文說的算，還是盧秀燕說的算？且1.25兆是根據台灣所需、經台美商討的結果，不該如市場喊價，使台灣國防安全處於危險狀態，盼藍白三思。

近期立法院外交及國防、財政委員會聯席審查「國防軍購特別條例」，行政院主張8年1.25兆元，但在野意見分歧，最終因未達共識並送黨團協商，若議案未在一個月內經朝野協商取得共識，議案送出委員會後屆滿一個月，才能在立法院會處理。

民進黨今日上午舉行「2026民進黨新生代外交培力營」宣傳記者會，徐國勇會中回應媒體如何看待國民黨內意見分歧。

徐國勇提出兩問，第一，是鄭麗文說的算，還是盧秀燕說的算？請國民黨先釐清，但軍購喊價會將台灣安全置於危險狀態，期盼藍白三思。

徐國勇續指，第二，1.25兆元並非憑空而生，是台美經兩年多的精密商討，根據台灣防衛能力計算而成，包含維護、訓練相關軍人操作武器等，且軍購絕非市場如買蔥買菜，軍事武器也非現貨市場，不是到賣場買了餅乾就能結帳。

對於國民黨主張國內製造項目能移至一般國防預算，而非列入特別預算，徐國勇質疑，今年已經過了3個月，總預算案連付委都沒有，顯然藍白有意杯葛台灣的國防預算，將台灣陷入不安全的狀態，還可能產生一般國防預算膨脹及排擠其他部分預算的兩種結果。

徐國勇說明，將國防自製工業如無人機等列入一般預算，會使一般預算膨脹，讓國家預算在「預算法」裡產生不確定的問題，但特別預算過了就沒有了；第二，國家總預算無論怎麼編，必須將23%編到教育預算，當政府編列千億買武器，這項金額就要列入總預算內，屆時可能產生排擠國防預算或排擠其他部門預算的問題。

他表示，特別預算執行不會影響一般預算，否則一般預算一直擴大，將影響國家包括稅收、歲出等等，期盼在野能儘速通過軍購特別預算。