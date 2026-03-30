賴士葆認同軍購不必等發價書 問題在政府說不清楚怎麼匡預算？

台中市長盧秀燕接受「自由時報」專訪，呼籲立法院盡速通過軍購特別條例草案，不用等發價書就先匡列預算金額到8000億元到1兆元。國民黨立委賴士葆認為，盧所提的金額就是「3800億元+N」，加上外媒透露的美國後續可能通過的140億美元對台軍售，賴士葆認同匡列軍購預算不見得要等發價書，但政府還是要講清楚相關資訊及內容，不然怎麼匡預算？

國民黨版軍購特別條例草案拍板「3800億元+N」，目前連同朝野多種版本正於立法院審查階段。不過據「自由時報」報導，盧秀燕認為該條例匡列金額應在8000億元至1兆元，還直言有跟美方提到「個人不能夠代表全部」，相關言論被認為劍指鄭麗文。

賴士葆在立法院受訪時表示，盧秀燕所說的，與國民黨團的版本沒有相差太遠；國民黨團拍板「3800億元+N」，+N再把美國140億美元軍購再加入，就跟盧秀燕所說的數字差不多，也就是把國內自製武器的剔除，回到年度預算。

至於有關盧秀燕認為「如果今天我們還在等發價書，這種情況之下反而是給美國空間」，呼籲立法院盡速通過相關預算。賴士葆也認為，不見得要等發價書，但政府至少要講一下，不然怎麼匡預算？總是會有些公開資訊，那這些就該講清楚內容，國會就可以來通過。