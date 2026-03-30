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軍購金額不同調盧秀燕劍指鄭麗文？林沛祥：盧是國民黨重要資產
台中市長盧秀燕接受「自由時報」專訪，拋出對美軍購特別預算「應通過8000億元至1兆元」，有人認為劍指國民黨主席鄭麗文。國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，尊重所有同黨同志發言，盧秀燕是國民黨非常重要的資產；國民黨對軍購立場一致，就是要好、合用、能到位的武器。
國民黨版軍購特別條例草案「3800億元+N」，目前連同朝野多種版本正於立法院審查階段。不過據「自由時報」報導，盧秀燕認為該條例匡列金額應在8000億元至1兆元，還直言有跟美方提到「個人不能夠代表全部」，相關言論被認為劍指鄭麗文。
林沛祥今早接受媒體訪問時表示，尊重所有人的發言，尤其是國民黨同志，盧秀燕是國民黨非常重要的資產；國民黨立場一項都是一致，要好的武器、要能到位的武器、要合用的武器。
林沛祥強調，國民黨團希望的是實質增強國防，而這同時，國會也必須做到應該監督的責任， 海外軍售（FMS）是美國國會認證的，是一定會到台灣的，國民黨團不容許再有一次拉法葉艦案、鐽震案、幻象機案；這不是政黨之間的問題，而是無法對全國國民交代。
林沛祥提到，最近也爆出茶葉商賣火藥、室內裝修業者賣子彈，這些令人疑惑甚至可能是弊案的情況，執政黨都要出來說清楚。國民黨完全支持國防，國民黨也是個多元包容、兼容並蓄的政黨，對於國民黨內任何意見，都可以讓所有從政同志好好討論、充分討論。
另外，美國跨黨派參議員訪團也抵台，盼立院通過國防特別預算，是否會將這些情況跟他們講？林沛祥認為，相信美國參議員遠比大家更清楚我方政府做了什麼事情，連國民黨都聽到相關訊息的時候，美國參眾議員應該也有聽到。
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