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盧秀燕指軍購「3800+N」不夠 民進黨團：國民黨團聽到沒？
台中市長盧秀燕接受「自由時報」訪問時提到，對美軍購應該通過8000億至1兆元。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，樂見盧秀燕說國民黨軍購條例「3800+N」版本遠遠不夠，應該通過8000億元至1兆元，不曉得國民黨立法院黨團聽到沒？也希望國民黨再想想，國家戰力配備不應與執政黨有如此大差距。
莊瑞雄表示，樂見盧秀燕提到不必等到發價書，合理軍購應8000億元到1兆元。民進黨團從去年到現在苦口婆心，一直勸在野黨共體國家特殊情況，面對外界威脅，應把國防戰力提升；國防部也透過這兩年的評估，非常盡責的提出1.25兆的軍購條例，但是還是卡關。
莊瑞雄說，看到盧秀燕講到合理的軍購，不曉得國民黨法院黨團聽到了沒有？國民黨中央似乎與國民黨大諸侯意見相反，國民黨本提出「3500億＋N」，又提出「3800億＋N」，現在「3800億＋N」版本盧秀燕也認為遠遠不及國家戰力需求，所以他呼籲國民黨中央好好再想一想。國家到底需要多少總預算、軍購國家戰力的需求，不應跟執政者有太大差距，因此再次呼籲國民黨及民眾黨，若有浮編問題，應回歸立法院嚴格審查，讓外界看到在野黨負責任的態度，而非不執行。
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