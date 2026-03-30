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立委披露統戰幹部曾承攬國軍標案 顧立雄：未連軍網

中央社／ 台北30日電
國防部長顧立雄上午前往立法院國防及外交委員員報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，希望1.25兆的《國防特別條例》能夠獲得不分朝野的支持，並重申七大項能力的建構缺一不可。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
國防部長顧立雄上午前往立法院國防及外交委員員報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，希望1.25兆的《國防特別條例》能夠獲得不分朝野的支持，並重申七大項能力的建構缺一不可。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

針對陸配徐春鶯涉隱匿中國統戰幹部孫憲來台並開設公司，立委林楚茵披露其曾承攬國防部資安標案。國防部長顧立雄今天表示，相關標案分別為服裝供補民網系統及資安證照培訓，均未與軍網連結，目前相關軟體已停用。

新北地檢署近日揭露，徐春鶯幫中共中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲隱匿身分，以集智公司名義邀請孫憲來台「商務活動交流」，並請旅行社在申報事項欄中，不實填寫「申請人未曾任中國大陸地區黨務、行政、軍事或具政治性機關、團體職務或為其成員者」，再繳交偽造的每日行程表，取得內政部移民署入境許可。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄專案報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力動態平衡評估」，並備質詢。

民進黨立委林楚茵進一步提到，大家都說「匪諜就在你身邊」，但感覺不出來在哪裡。而根據檢方起訴書所載，徐春鶯不止讓中國統戰幹部孫憲來台，甚至其集智公司也透過標案承攬許多政府標案，也包含國防部標案。

林楚茵指出，集智公司分別在2019年、2021年得標國防部「110年資訊安全防護教育訓練」及國防大學「庫儲管理學術研究系統」的標案，決標金額為新台幣250萬5000元，國防部是否有立即啟動資安機制、回溯查核有無資安洩漏疑慮，甚至接觸國防機密。

顧立雄回應，國防大學部分，經了解主要是在民網系統開發教職員服裝供補，並由國防大學總務處執行，並沒有與軍網連結。然而，在民國110年陸海空軍服裝供售站成立後，服裝供補便回歸各軍種，此軟體就已經停用。

顧立雄強調，至於國防部的部分為資通電軍指揮部，主要針對網路安全管理進行基礎訓練，師資大多來自微軟公司，屬於培訓學生取得專業證照，也無涉軍網。

林楚茵 國軍 徐春鶯

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