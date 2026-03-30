影／盧秀燕談對美軍購規模：潛艦縮小一點 無人機應該放大

台中市長盧秀燕最近談軍購案，被外界質疑和國民黨版本不同，盧秀燕今天到台中市議會前接受媒體訪問，​她說自己主張是軍購8000億到一兆之間，她主張潛艦的部分要稍微縮小一點，但是無人機要放大，潛艦現在中央是預定8艘，無人機只有20萬架。

盧秀燕今天受訪說，她這二天已經就自己對於軍購的想法，做比較完整的論述，她個人主張大概是在8000億到1兆之間。不管是政院版，或者是她的版本，或者是國民黨版，大家仔細看，其實差異不是很大。

她說政院版是1.25兆，國民黨版是3800加N。她要請大家特別注意這個N，這裡面學問很大，這個N是可以增加的，而且增加到多少，有賴於行政院跟立法院雙方的溝通。3800加N，她認為是一個N的法案。

至於她主張是8000億到一兆之間，此版本跟政院又略有不同，她主張潛艦的部分要稍微縮小一點，但是無人機要放大。潛艦現在中央是預定8艘，無人機只有20萬架。

​媒體再問盧秀燕，怎麼破除美方對於「疑美論」的一些顧慮？​盧秀燕表示，為了和平、為了台灣的安全，她想不管是中國大陸，或者是對於美國，我們過度的反美或是反中，都沒有必要。媒體追問，市長在訪美的時候，美方有表達國民黨親中的疑慮嗎？​盧秀燕表示，她剛才特別提到，為了我們的和平，為了我們國家的安全，我們要與鄰為善、與鄰為善。所以不管是中國大陸，或者是美國，我們過度的反美和反中，都沒有必要。

媒體問盧秀燕，她和國民黨主席鄭麗文的看法是否不同，盧秀燕表示，這段時間每個人意見都不一樣，大同小異，略有不同。但是每個人意見不代表全部，就像她個人的意見也不代表全部，她個人的意見只是基於長期自己過去在國防委員會，而且有這方面的專業跟背景，也因此提出自己的看法。但是管怎麼樣，還是立法院跟行政院之間要溝通協調。