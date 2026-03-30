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李文忠認同盧秀燕 但質疑愛國者飛彈與自走砲貴而無當

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
李文忠。圖／聯合報系資料照片
李文忠。圖／聯合報系資料照片

甫自美國訪問回台的台中市長盧秀燕接受「自由時報」專訪，拋出對美軍購「不一定非要等美方發價書才能編預算」，因此認為總金額可編到8000億元至1兆元。國防安全研究院前執行長李文忠今天對此表示認同，但指出愛國者飛彈與自走砲之類的裝備過於昂貴且戰時存活率存疑，相關軍事投資應適可而止。

李文忠曾任3屆民進黨籍立委，在立院期間曾有與盧秀燕共事經驗。李文忠說，自己和盧秀燕是老友，交情不淺，這次她對特別預算的看法也與他相同。不過他仍要提出，1.25兆的項目，部分可以納入年度預算；其他部分項目則在現在戰場上生存性偏低，投資應該「適可而止」。

李文忠表示，從俄烏戰爭、美以伊戰爭，可以看出未來戰爭的趨勢。他一再委婉提醒，愛國者三型飛彈、M109A7自走砲之類的先進、高效裝備，主要功能是平時穩住民心士氣，戰時反制敵高端威脅，但是它們過於昂貴，緒戰之初就被會被擊毀消耗殆盡，因此投資應該適可而止。因此建軍重點應該放在「量大、價廉、高效、致命」的項目，例如無人機20萬架還不夠，因為飽和攻擊後還能存活的才是戰力。

他表示，為了為了讓解放軍忌憚不敢輕啟戰端，希望國防部不要繼續後知後覺又充耳不聽。他也希望盧秀燕多用力，「為了國防，為了國民黨，也為了自己的總統之路」。

特別預算 解放軍 愛國者飛彈

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