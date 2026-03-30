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黃國昌：美議員應督促行政部門 公布第2批軍購清單

中央社／ 台北30日電

美國參議院外委會跨黨派議員凌晨抵台，將促立院通過國防特別預算。民眾黨主席黃國昌今天說，感謝美國議員支持台灣國防，但應督促他們的行政部門，趕快公布第2批軍購清單，才有合理基礎判斷，是否要加入軍購特別條例裡。

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）率跨黨派訪團，今天凌晨抵達台，將促立法院通過國防特別預算；另外，台中市長盧秀燕接受自由時報專訪時，首度對軍購立場表態：「我覺得合理應該通過（新台幣）8000億元到1兆元之間」。

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，民眾黨支持台灣國防、強化自我防衛能力，但沒辦法容忍貪腐、浪費；他關心的不是什麼時候付錢，而是付了錢什麼時候能拿到東西，台灣是付錢國防能力就會提升，還是拿到武器國防能力才會提升。

黃國昌說，前總統蔡英文8年任內，國防特別預算總經費共4000多億元，但總統賴清德才上任第2年就要編1.25兆元，請告訴大家到底要買什麼，目前只有美國國務院去年12月18日公布的清單，經檢視覺得有道理，所以放進民眾黨團版軍購特別條例中。

黃國昌表示，至於他們說還有第2批，具體內容到底是什麼，甚至連美國行政部門都說項目還在進行調整、還沒確定，在公開公布前要經過美國國會同意，他百分之百尊重美國民主程序。

黃國昌說，台美都是民主同盟，應尊重彼此的民主程序。感謝許多美國議員對台灣國防的支持，但應督促他們的行政部門，趕快把第2批軍購清單公布出來，這樣就有合理基礎去判斷，是否要加入軍購特別條例裡。

另外，談及2026年九合一選舉藍白合進度，黃國昌說，簽完政黨合作協議後都有序地往前推進，嘉義市這週會進行相關作業，新北市也保持順暢溝通，宜蘭縣可能4月中下旬完成相關民調整合作業，都持續進行中。

黃國昌表示，新北市大概4月，應該會完成內部競爭，他與國民黨新北市長參選人李四川保持密切合作，有些細節還沒辦法透露，「民進黨在想什麼，我們非常清楚」，面對2026選戰在野聯盟如何創造最大成績，這個目標請大家不用懷疑、拭目以待，會實踐給大家看。

共和黨 民主黨 特別條例 黃國昌 軍購

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