海馬士首期款獲展延 國防部：標槍飛彈4案25億元爭取展延中

國防部長顧立雄今天在立法院表示，有關美國同意軍售給台灣的軍備項目，已獲美國同意展延的僅有增購的82套海馬士多管火箭系統，其餘包括標槍飛彈等另外4項美方已公布的軍售，所需的首期款，大約是7900萬美元、約25億新台幣，同樣會向美方爭取展延，呼籲立法院盡快通過國防特別條例及相關預算，國防部會持續爭取。

國防部戰規司長黃文啟表示，美方同意將海馬士系統的頭期款延至與承包廠商議約完成再付。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力動態平衡評估」。黃文啓會前受訪表示，國防部3月收到發價書時，美方就說發價書無法展延，由於效期與首期支付的截止時間近，國防部便與美方展開密切聯繫，安全合作局（DSCA）上周仍未鬆口，直到周末才達成共識，以緊急個案處理。黃文啟稍後在備詢時宣稱，自己參與軍售業務27年，這是第一次援用該條款。

黃文啓提到，因此美國安合局將動用基金支付簽約準備所需的經費，但在美國政府與廠商簽約完成後的5天，還是得支付必要款項。

顧立雄稍後答詢民進黨立委陳俊宇時指出，包括標槍飛彈等另外幾項美方已公布的軍售，同樣會向美方爭取展延。顧立雄說，估計4項所需的首期款，大約是7900萬美元、約25億新台幣。