【即時短評】盧秀燕鄭麗文對軍購不同調？關鍵在認定時間點

被視為國民黨挑戰2028總統大選熱門人選的台中市長盧秀燕日前訪美，她接受自由時報訪問時主張，軍購特別預算可編列8000億元至1兆元，與目前黨版的「3800億+N」有相當落差，頓時成為政壇新焦點。盧秀燕對軍購的主張明顯與黨版和黨團意見不同，她並強調，這非「個人」能決定，是否劍指國民黨主席鄭麗文？引發聯想。

其實包括目前立場相對「鷹派」的國民黨中央，各方都公開表態，只要美國願意出售的裝備，我方都願意買。各方爭執的關鍵，亦即「3800億+N」的N要何時啟動，才是真正爭議重點。

依據國民黨版「強化國防及對美軍事採購特別條例」第一條，「透過對美國政府及其授權體系之軍事裝備與相關服務採購」，然而到底怎樣算是美方確定要賣？目前爭議的幾個選項是：

一、美方提供我方，該品項的P＆A（報價資料）。

二、美國五角大廈安合局（DSCA）公告此筆軍售。

三、雙方簽訂發價書，軍售案正式成立。

國防部官員透露，如愛國者飛彈、NASAMS飛彈、IBCS指管系統等，據傳將列入川普政府第二波軍售的品項，意即國民黨版本的N。美方雖然遲未公布，但已經提供P&A，因此國防部希望能以P＆A為標準，那麼預算數就可編到8000億元。

目前國民黨立委的立場，則以發價書為標準。上周黃文啟與立委爭論的焦點之一，就是他表示，如果以發價書為時間點，技術上有困難；如果是DSCA公告為準，國防部可以接受。

如今盧秀燕表態，對美軍購「不必等發價書」，似乎表明將採取第一種立場。這和戰鬥藍精神領袖趙少康先前提出，將尚未公布的軍售品項先予以凍結，等到美方公告再解凍，兩者也可以吻合。

然而，如此尺度與今天之前，國民黨的「主流」說法有相當落差。國民黨內會順利解套，避免被美方盯上？或是提前爆發內部路線鬥爭？還有待觀察。