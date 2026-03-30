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對美軍購盧秀燕與鄭麗文不同調？台中藍委：對+N有不同想法

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席鄭麗文（右）。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席鄭麗文（右）。圖／聯合報系資料照片

台中市長盧秀燕語出軍購特別條例「應通過8000億至1兆元」，被認為劍指國民黨主席鄭麗文。國民黨立委黃健豪分析，盧秀燕應是在「＋N」上有不同想法，認為若是像美國授權或委託台灣製造的台美軍購合作，如軍用無人機等，那就可以來討論，可能會支持。

國民黨版軍購特別條例草案拍板「3800億元+N」，目前連同朝野多種版本正於立法院審查階段。不過據「自由時報」報導，盧秀燕認為該條例匡列金額應在8000億元至1兆元，還直言有跟美方提到「個人不能夠代表全部」，相關言論被認為劍指鄭麗文。

黃健豪分析，盧秀燕及國民黨立委們大家在軍購上的看法差別並不大，主要是在「＋N」上有不同想法。盧秀燕將1.25兆元（約400億美元）拆成三部分，包含110億美元、140億美元及150億美元；其中在110億美元、140億美元上是一致的，比較不一樣的是針對150億美元的部分。

黃健豪說明，150億美元當中，盧秀燕也認為非軍用、純民間及協助產業發展的要回歸年度預算，且賴政府應說清楚內容；不過當中有些無人機部分，因為美方並沒有在賣，需要台灣自製。站在台中角度，台中很多相關產業，對台中當然能有正面幫助；進一步站在國家角度，若無人機符合軍用規格，美方也有相關授權委託來製造，台美雙方有共識，那就可視為軍購的一部分，盧秀燕就可能支持，也就是這議題就可討論。

黃健豪認為，今天有這些情況，也是因為國人對過去政府在採購上的不信任，包含前一段時間標案爭議、沒到貨爭議、防彈板廠商出包等，國民黨立委站在監督立場，當然會有所擔心，也會擔心無人機素質沒有到位。

黃健豪指出，如此台美合作的軍購模式過去沒有經驗可以參考，所以這應可在政黨協商過程中討論；盧秀燕此言論在政治層面上，可能會有短期衝擊，不過衝擊沒有大家想像中的大。黃健豪表示，整體來說國民黨立委們對國防、軍購本來就是支持的，只是要請國防部講清楚內容、為什麼要買。

另外，有關盧秀燕說「全球都在搶武器」，黃健豪也認同，因為在台灣特殊國際地位下，嚴格來說會賣武器給台灣的只有美國，這現在是賣方市場；盧秀燕是認為，以她過去在立法院外交及國防委員會的經驗，沒有及時編列相關預算，確實會有些延誤，應在該堅守的堅守好情況下來加速通過軍購特別條例草案。

國民黨版 美方 軍購 盧秀燕 鄭麗文

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