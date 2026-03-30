快訊

日本第一人！村上宗隆生涯前3場開轟 MLB官網：大聯盟很容易？

「鄭習會」來了！國民黨主席鄭麗文敲定4月7日訪問大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

軍購付款高峰未來三年5,700億元 預算分離編列避免排擠民生

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關院版八年新台幣1.25兆元國防特別預算國防部表示，未來三年面臨交運付款高峰，推估預算需求約5,700億元。透過特別預算與年度預算分離，可避免排擠教育、社福等民生預算，達國防韌性與社會穩定。此次特別預算預計帶動約4,000億元的經濟產值，並創造約9萬個工作機會。

立法院外交及國防委員會30日邀請國防部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，並備質詢。

國防部書面報告指出，我國中央政府歲入主要仰賴稅收。而歲出結構中，社會福利、年金給付、健保補助及教育支出等項目額度有逐年提高趨勢，且多屬法定或政策性支出，具有高度剛性，將隨人口高齡化與社會需求增加而持續擴張，限縮可彈性調整之預算空間。

國防預算因應敵情陡升需大幅成長，勢必影響其他重大政事推展。政府財政運作受財政紀律、債務流量與總量管制規範，各項施政預算支出須審慎評估其長期影響，以維持總體經濟穩定。因此天災救助、復原重建及國防緊急設施等需求，多採編列特別預算支應，避免影響常態性施政工作推動。

國防部表示，面對敵情威脅日益嚴峻，以及新型態戰爭趨勢，國軍必須以科技先導，加速武器系統現代化，國軍以發展台灣之盾、加速擊殺鏈及打造非紅供應鏈等需求，列為當前軍事投資重點工作，以建構多層次削弱及強韌之防衛作戰體系，未來八年新興急迫需求計1兆2,500億元。

內容含括對美軍購、中科院研製、國內採購及軍工廠產線擴增等，透過強化人工智慧（AI）輔助決策，整合衛星、雷達、各類型武器裝備及無人機等，建構一個護衛台海的安全體系。

為持恆強化防衛韌性，另規劃重要新增軍事投資建案，包括滑射天劍二型飛彈、天弓三型飛彈、雄二/雄三反艦飛彈續購、國軍夜視鏡第二階段及跑滑道搶修裝備等長年期案項700億餘元待滿足。此外目前尚有重大持續案計M1A2T戰車、海馬士多管火箭飛彈系統第一階段、人攜式短程防空飛彈。

以及ALTIUS-600M攻擊無人機系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、左營二港口擴建工程、康定級艦戰鬥系統提升、愛二性能提升及採購愛三飛彈、新式高教機、MQ-9B高高空無人機、國家先進地對空飛彈系統與戰管新型機動雷達換裝等163案。

國防部指出，未來三年面臨交運付款高峰，推估預算需求約5,700億元，其將持續依敵情威脅與實際執行進度，滾動檢討修調。

近年國防部年度預算占總預算比率由2023年度15.2％成長至2026年度18.5％，預判既有軍事投資規模持續穩定成長。國防特別預算透過債務工具或歲計賸餘調節，平準化各年度的財政負擔，確保重大建案不會因單一年度稅收波動影響，達成「軍事投資」與「財政負擔能力」的穩定。

政府同時積極推動國防產業發展，鼓勵國內產商挹注資金建立產能，實現在地供應、自主產製與維修目標。此次特別預算預計帶動約4,000億元的經濟產值，並創造約9萬個工作機會，扶植本土國防與高科技產業成為經濟成長的新引擎，具體將國防支出提升為安全與經濟成長兼具的關鍵投資。

國防部 特別預算 國防特別預算

延伸閱讀

國防部：特別預算採分離編列 避免軍事支出排擠民生

川普政府多次表明「美對台政策未變」 谷立言：支持政院版國防特別預算

鄭麗君：無人機預算關乎民主供應鏈布局　盼立院速審

顧立雄舉例美建構低成本戰力　盼特別條例保留無人機

相關新聞

盧秀燕挺對美軍購8千億至1兆元 黃國昌：數字背後要買什麼才是重點

台中市長盧秀燕近期首度表態，對美軍購應該通過8000億至1兆元，民眾黨主席黃國昌今天重申，民眾黨支持台灣國防、強化自我防衛能力，但是絕對無法容忍貪腐跟浪費，自己不太喜歡談多少錢，數字背後要買什麼東西，這個應該才是問題重點。

對美軍購盧秀燕與鄭麗文不同調？台中藍委：對+N有不同想法

台中市長盧秀燕語出軍購特別條例「應通過8000億至1兆元」，被認為劍指國民黨主席鄭麗文。國民黨立委黃健豪分析，盧秀燕應是在「＋N」上有不同想法，認為若是像美國授權或委託台灣製造的台美軍購合作，如軍用無人機等，那就可以來討論，可能會支持。

「將軍的眼淚」黃文啟強調壓力大情緒激動 避談是否落淚

國防部戰規司長黃文啟中將上周在立院外交國防與財政委員會的聯席會議上，因為推動軍購特別條例，和在野黨立委爭論。事後有媒體以他當時以手抹臉的照片，形容為「將軍的眼淚」。黃文啟今天隨國防部長顧立雄應邀到立法院外交及國防委員會專案報告，面對媒體追問是否有流淚，僅強調自己情緒激動，未回答是否有流淚。

冷眼集／情勒軍購預算 卓揆更勝顧部長

面對朝野僵局，國防部戰規司長黃文啟身為軍購特別預算「推銷員」，任何人都知道是苦差事。不過，行政院長卓榮泰公開宣傳黃文啟流下「戰士英雄淚」，卻被退伍軍人團體批評演戲獻媚，過頭的讚美與貶損，恐怕都無助軍購案理性討論。

國軍棄OH-58D直升機 用無人機大軍取代遇2難題

陸軍航空旅已服役20餘年的的OH-58D奇歐瓦戰搜直升機，2年前原已投入19億餘元委由民間商業維修，但現在政策因無人機採購而轉變。陸軍規畫在未來2年內汰除OH-58D，對美採購具備定翼型垂直起降性能、且為「3級」大小的中型JUMP20型無人機群取代，執行攻擊直升機地、海面目標雷射標定任務；至於OH-58D原擔負的火力支援任務，陸軍則將規畫執行「武裝黑鷹」案，擬採購加掛地獄火或火箭的射擊套件與射控系統，升級UH-60M黑鷹直升機，執行火力支援任務。

台美斷交前我方關切中共封鎖台海問題 美方頻潑冷水

1978年台美斷交前，雙方外交談判聚焦台灣安全保障，包括中共發展核武時，台灣的核子保護傘與防禦武器需求等議題。美方不具體答覆台海封鎖及核威脅提問，並限制軍事發展，成功阻擋多項協議。 資深記者高凌雲分析外交部解密的極機密檔案報告，揭示台美談判細節，當時美方態度強硬，台灣只得到被潑冷水式的回答。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。