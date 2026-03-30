軍購付款高峰未來三年5,700億元 預算分離編列避免排擠民生

有關院版八年新台幣1.25兆元國防特別預算，國防部表示，未來三年面臨交運付款高峰，推估預算需求約5,700億元。透過特別預算與年度預算分離，可避免排擠教育、社福等民生預算，達國防韌性與社會穩定。此次特別預算預計帶動約4,000億元的經濟產值，並創造約9萬個工作機會。

立法院外交及國防委員會30日邀請國防部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，並備質詢。

國防部書面報告指出，我國中央政府歲入主要仰賴稅收。而歲出結構中，社會福利、年金給付、健保補助及教育支出等項目額度有逐年提高趨勢，且多屬法定或政策性支出，具有高度剛性，將隨人口高齡化與社會需求增加而持續擴張，限縮可彈性調整之預算空間。

國防預算因應敵情陡升需大幅成長，勢必影響其他重大政事推展。政府財政運作受財政紀律、債務流量與總量管制規範，各項施政預算支出須審慎評估其長期影響，以維持總體經濟穩定。因此天災救助、復原重建及國防緊急設施等需求，多採編列特別預算支應，避免影響常態性施政工作推動。

國防部表示，面對敵情威脅日益嚴峻，以及新型態戰爭趨勢，國軍必須以科技先導，加速武器系統現代化，國軍以發展台灣之盾、加速擊殺鏈及打造非紅供應鏈等需求，列為當前軍事投資重點工作，以建構多層次削弱及強韌之防衛作戰體系，未來八年新興急迫需求計1兆2,500億元。

內容含括對美軍購、中科院研製、國內採購及軍工廠產線擴增等，透過強化人工智慧（AI）輔助決策，整合衛星、雷達、各類型武器裝備及無人機等，建構一個護衛台海的安全體系。

為持恆強化防衛韌性，另規劃重要新增軍事投資建案，包括滑射天劍二型飛彈、天弓三型飛彈、雄二/雄三反艦飛彈續購、國軍夜視鏡第二階段及跑滑道搶修裝備等長年期案項700億餘元待滿足。此外目前尚有重大持續案計M1A2T戰車、海馬士多管火箭飛彈系統第一階段、人攜式短程防空飛彈。

以及ALTIUS-600M攻擊無人機系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、左營二港口擴建工程、康定級艦戰鬥系統提升、愛二性能提升及採購愛三飛彈、新式高教機、MQ-9B高高空無人機、國家先進地對空飛彈系統與戰管新型機動雷達換裝等163案。

國防部指出，未來三年面臨交運付款高峰，推估預算需求約5,700億元，其將持續依敵情威脅與實際執行進度，滾動檢討修調。

近年國防部年度預算占總預算比率由2023年度15.2％成長至2026年度18.5％，預判既有軍事投資規模持續穩定成長。國防特別預算透過債務工具或歲計賸餘調節，平準化各年度的財政負擔，確保重大建案不會因單一年度稅收波動影響，達成「軍事投資」與「財政負擔能力」的穩定。

政府同時積極推動國防產業發展，鼓勵國內產商挹注資金建立產能，實現在地供應、自主產製與維修目標。此次特別預算預計帶動約4,000億元的經濟產值，並創造約9萬個工作機會，扶植本土國防與高科技產業成為經濟成長的新引擎，具體將國防支出提升為安全與經濟成長兼具的關鍵投資。