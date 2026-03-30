「將軍的眼淚」黃文啟強調壓力大情緒激動 避談是否落淚

國防部戰規司長黃文啟中將上周在立院外交國防與財政委員會的聯席會議上，因為推動軍購特別條例，和在野黨立委爭論。事後有媒體以他當時以手抹臉的照片，形容為「將軍的眼淚」。黃文啟今天隨國防部長顧立雄應邀到立法院外交及國防委員會專案報告，面對媒體追問是否有流淚，僅強調自己情緒激動，未回答是否有流淚。

黃文啟與部長顧立雄一起抵達立院國防及外交委員員，在場外就被記者們詢問。黃文啟說，自己當天情緒比較激動。黃文啟隨即表示，回想1996年台海危機時，自己正在最前線的小金門，但是當時感受的壓力，可能不到現在的十分之一。

至於到底有沒有落淚、哽咽？黃文啟並沒有回答。

黃文啟上周以手抹臉的照片，除被媒體下標為「將軍的眼淚」，行政院長卓榮泰也說，黃文啟流下的是「戰士的英雄淚」，令人心酸；他並且批評，「國會議員於心何忍？」