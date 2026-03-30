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盧秀燕挺對美軍購8千億至1兆元 黃國昌：數字背後要買什麼才是重點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌（右）今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道

台中市長盧秀燕近期首度表態，對美軍購應該通過8000億至1兆元，民眾黨主席黃國昌今天重申，民眾黨支持台灣國防、強化自我防衛能力，但是絕對無法容忍貪腐跟浪費，自己不太喜歡談多少錢，數字背後要買什麼東西，這個應該才是問題重點。

立法院外交及國防、財政委員會上周聯席審查軍購特別條例草案，包含採購項目名稱、總金額等關鍵條文均未能達成共識，全案保留送黨團協商。盧秀燕接受自由時報專訪時表示，立法院應該通過8000億至1兆元，「因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器。」

黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對盧秀燕首度對軍購特別條例表態，黃國昌再度重申民眾黨立場，「我們支持台灣國防、強化自我防衛能力，但是絕對無法容忍貪腐跟浪費」，而且有付錢就要拿到東西，民眾黨是一個理性務實科學的政黨，態度向來就是就事論事。

黃國昌說，比起什麼時候付錢給美國，他更關心何時能拿到東西，台灣是只要付錢就能提升國防能力，還是要拿到武器才會提升自我防衛能力？這麼簡單的問題，民進黨政府至今沒有正面回應，「我不太喜歡直接談多少錢，因為匡一個數字，到底有什麼意義？而是要看數字背後，到底要買什麼東西，這個才是重點吧？」

黃國昌指出，前總統蔡英文執政8年，編列4000多億元國防特別預算，賴清德總統上任至今未滿2年，馬上就要1.25兆元國防特別預算，自己也不會因數字而廢言，就請賴總統告訴大家要買什麼，目前只有看到美國國務院公布的清單，民眾黨團也放進自家軍購特別條例版本。

此外，美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨、共和黨參議員匡希恆今天率團訪台，預計敦促立法院通過軍購特別預算。黃國昌表示，感謝美國國會議員支持台灣國防，但是如果他們這麼支持台灣國防，最好的行動就是敦促行政部門，趕快公布第二批對台軍售清單。

黃國昌也提及，空軍F-16V飛官辛柏毅今年1月在花蓮墜海，大家才發現F-16AB型戰機性能提升計劃，原來在這次出事之前都沒有完成，「台灣已經付了2000多億元，代價是優秀的飛官因此犧牲寶貴生命，這不是我們應該要追究的嗎？難不成台灣已經變成不准問、只要付錢就好？」

黃國昌說，自己曾經就此質詢國防部，對方當場被問得啞口無言，民眾黨支持提升自我防衛能力，問題是錢要花在刀口上面、付錢要拿到東西，至於所謂的軍工產業必須嚴肅面對，「不要到時候一些飲食店、小吃店都開始賣軍火，我這樣講大家應該不難了解。」

民主黨 F-16V 特別條例 盧秀燕 軍購 黃國昌

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