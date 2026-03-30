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李文忠籲執政黨妥協 無人機列年度預算

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
退輔會前副主委李文忠呼籲，執政黨應適度滿足先前在野黨修法，編列軍人加薪預算。 圖／聯合報系資料照片
退輔會前副主委李文忠呼籲，執政黨應適度滿足先前在野黨修法，編列軍人加薪預算。 圖／聯合報系資料照片

軍購特別條例草案上周初審，爭議條文全部保留未獲共識。退輔會前副主委李文忠呼籲，執政黨應適度滿足先前在野黨修法，編列軍人加薪預算；特別特例中對內採購的部分，以八千億至九千億為折衷，無人機彈藥生產攸關扶植軍工產業，為什麼不能以年度預算涵蓋？

李文忠表示，去年大罷免失敗後，政府及民進黨民調斷崖式下跌，顯示人民企望和平避戰；人民期待在野嚴格監督制衡政府，藍白卻不審總預算，對特別預算僅接受美方發價書項目，結果民調直直落，國民黨沉溺鬥爭，國人看在眼裡。

李文忠說，目前形勢對賴政府是機會也是挑戰，應該在未來一個月做好三件事：一是溝通，與關鍵人士多渠道深入遊說拜託；二是善意，如對提高軍人待遇適度滿足，再提高待遇、加給及軍人軍眷福利；三是妥協，特別預算以八千億至九千億元為折衷。至於國內四千億元部分，攸關扶植軍工產業特別是無人機、資通電及彈藥生產，至關重要，為何不能以年度預算涵蓋？給廠商長期訂單，就只能編列在特別預算？可否由立法院作出主決議，宣示支持國防自主產業，以此作為折衷？

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