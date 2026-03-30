李文忠籲執政黨妥協 無人機列年度預算

各版本軍購特別條例日前在立法院完成初審，但所有爭議條文保留，送立法院會處理前須先經朝野協商。對此，國防安全研究院前執行長、退輔會前副主委李文忠今天呼籲朝野應該各自妥協，民進黨編列軍人加薪預算，軍購特別預算中的對內採購部分也可轉列年度預算，以適度滿足在野黨要求；李文忠也警告國民黨，從其近日縣市長候選人民調數字的下降，可看出民眾對其無視敵情威脅、倒向親中路線的疑慮。

2026-03-29 12:58