冷眼集／情勒軍購預算 卓揆更勝顧部長

面對朝野僵局，國防部戰規司長黃文啟身為軍購特別預算「推銷員」，任何人都知道是苦差事。不過，行政院長卓榮泰公開宣傳黃文啟流下「戰士英雄淚」，卻被退伍軍人團體批評演戲獻媚，過頭的讚美與貶損，恐怕都無助軍購案理性討論。

美國去年公告五項軍售，除Altius無人機發價書未到，包括海馬士火箭的四項，在國防部長顧立雄出面呼籲下，立法院會十三日通過，授權國防部先與美方簽署發價書。發價書略當於兩國政府簽約，換言之，朝野都表態支持的四項軍售，採購應該已底定。因此，黃文啟上周四突然又提及「海馬士無法展延」，頓時讓人費解。

根據美方軍售制度，簽署發價書同時，包括百分之三至五的頭期款。立院既然表態買海馬士，也授權簽發價書，顯然不會禁止國防部付出必要款項。就在明天展延截止日前，國防部昨晚突然證實，美方已同意展延付款，更加引發議論。

此時，「政府沒錢」絕對不能成藉口。近年曾發生國防部為趕搭各國「團購」之便，想在預算通過前先簽署發價書的案例；當時是立院國防委員會機密專報，獲立委同意放行。至於所需金額，就算政院不願動用預備金，國防部手頭有多項進行中的軍事投資案，帳戶餘款相互「調頭寸」完全合法，國防部完全駕輕就熟。

除非戰規司將立院十三日的授權，解讀為「只簽發價書，不含頭期款」，所以除非總預算通過，否則還是沒錢。但這說法如果成立，顧立雄呼籲朝野授權簽署，就完全是無用的喊話。

面對協商充滿挫折，疲憊與煩躁都是人之常情，「中央廚房」卻放大宣傳為將軍之淚。但真相是，朝野確實無共識，卻未見將軍淚。相較之下，國防部只是強調黃文啟辛勞，從未提及關鍵的「淚」字。在文宣攻勢上，卓院長顯然比顧部長「更勝一籌」。