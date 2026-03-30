國防部證實：美方同意 海馬士展延付款

立法院上周初審軍購特別條例草案，關鍵爭議皆保留送協商；國防部戰規司長黃文啟還說，八十二套海馬士火箭系統的軍售案，美國不同意我方展延頭期款的要求，綠營後來大肆宣傳，黃文啟情急之下流下「將軍淚」。不過，國防部昨晚證實，經由雙方協調，美方已同意展延付款；國民黨立委徐巧芯也說，她從頭到尾都沒看到黃文啟落淚。

立法院今天再邀請國防部長顧立雄報告並備詢，朝野攻防再起。退輔會前副主委李文忠呼籲，特別特例對內採購部分為何不能編列年度預算？國防部書面報告指出，今年度中央政府總預算，國防部占百分之十八點五，未來八年的新興急迫國防支出若納入年度預算編列，將影響政府整體財務平穩。

國防部書面報告並列表，一○六至一一一年度，國防預算占比介於百分之十六點二至十七。一一二年度起，總預算大幅攀升，國防部連兩年降至百分之十五點二；一一四年度為百分之十五點八；一一五年度賴政府編製國防部預算五六一四億元，占比百分之十八點五，創近年新高。

立院外交及國防委員會上周審查軍購特別條例草案，黃文啟表示，海馬士火箭系統的軍售案，美國五角大廈安合局不同意我方提出展延付款的要求；國防部昨晚表示，經由雙方密切協調，美方已同意海馬士多管火箭系統的頭期款，展延至美方與合約商議約。

黃文啟抹臉 綠營炒作「將軍之淚」

黃文啟在現場疲憊抹臉的畫面，被綠營解讀為「將軍的眼淚」，行政院長卓榮泰也說，看到黃文啟流下英雄淚，令人心酸；黃文啟的眼淚是心有不甘，就像父母要為小孩買一罐牛奶；外界有人質疑這是「鱷魚眼淚」，他非常不平與憤恨。

不過，還原上周委員會審查，現場媒體並沒有任何報導提及黃文啟曾落淚；「將軍的眼淚」說法上周五才橫空出現，國防部發言人與軍聞社的臉書，雖均以黃文啟特寫照片為主題，文字也只強調他辛勞付出，並未提及落淚或哽咽。

國防部未提落淚 藍委指他是煩累

國民黨立委徐巧芯說，她對黃文啟抹臉這一幕有印象，就是雙方意見僵持之下的累與煩；中場休息期間，兩人還簡單聊一下，她從頭到尾都沒有看到，黃文啟曾經落淚或哽咽。

國民黨立委馬文君表示，黃文啟提到的海馬士火箭，立法院已授權與美方簽訂發價書，採購案沒有問題；黃文啟如果真的那麼急，請回頭說服賴總統，讓朝野都支持的三千八百億元無爭議項目「先過先買」，「現在在審條例草案，黃文啟突然提到預算，但行政院根本還沒送預算來立院，是有什麼誤會？」