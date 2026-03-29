國防部：82套海馬士火箭頭期款 美方已同意延緩交付

國防部戰規司長黃文啟上周四在立院表示，對於我方採購82套M142海馬士火箭系統的軍售案，美國五角大廈安合局（DSCA） 不同意我方提出展延付款的要求。事後一度傳出，黃文啟情急之下「流淚哽咽」之說。不過今晚國防部證實，經由雙方密切協調，美方已同意海馬士多管火箭系統的頭期款，展延至美方與合約商議約。

上周四立委馬文君在條例審議會場曾經質疑，朝野都支持採購海馬士，立院也已經授權國防部去可以先簽發價書了，至於預算根本還沒送來，為何黃文啟突然要提預算？對此官員解釋，發價書簽訂後緊接著就是3~5%的頭款，雖然立委都表態支持本案，但是目前國防部手頭並無款項可用，所以還是要向美方申請延遲付款。

82套海馬士首期付款30日到期

【中央社／台北29日電】

針對海馬士多管火箭系統首期款支付30日到期，國防部今天晚間表示，經台美密切協調，美方已同意將82套海馬士系統首期款，展延至美方與合約商議約。

立法院外交及國防委員會、財政委員會上週一連3天舉行聯席會議，併案審查行政院版（8年新台幣1兆2500億元）與國民黨團版（3800億元+N）及民眾黨團（4000億元）所提國防特別條例草案，因包含採購項目名稱、總金額等關鍵條文均未達成共識，召委陳冠廷裁示，保留送黨團協商。

國防部長顧立雄、戰略規劃司長黃文啓中將當時在答詢時表示，海馬士首期款支付3月30日將到期，若未支應恐影響交貨期程，且美國合作安全局（DSCA）恐難以給予台灣延後付款彈性。

由於明天為到期日，針對協商進度，國防部接受中央社訪問指出，經台美雙方密切協調，美方已同意82套海馬士多管火箭系統的首期款，展延至美方與合約商議約。

依據對美軍購（FMS）案流程，在雙方簽署發價書後，台灣必須按照約定日期將首期款匯入美國國防安全合作局（DSCA）指定帳戶；待美國政府確認收到款項，才能代表台灣與武器廠商（海馬士的廠商為洛克希德馬丁）等武器生產商正式議約、簽署生產合約。

因此，若款項未如期支應，美方通常無法啟動議約程序，將導致生產排程被推遲或被他國順位取代，進而影響最終交貨期程。