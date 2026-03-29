國防部：特別預算採分離編列 避免軍事支出排擠民生

針對政院版8年新台幣1.25兆元國防特別預算，國防部今天表示，若全數納總預算將限縮政府財政彈性，透過特別預算與年度預算分離，可確保急迫性裝備有穩定資金來源，避免排擠教育、社福等民生預算，達國防韌性與社會穩定。

立法院外交及國防委員會30日將邀請國防部長顧立雄專案報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力動態平衡評估」、並備質詢，報告書下午送抵立法院。

國防部指出，面對敵情威脅日益嚴峻，以及新型態戰爭趨勢，國軍須以科技先導，加速武器系統現代化，國軍以發展台灣之盾、加速擊殺鏈及打造非紅供應鏈等需求，列為當前軍事投資重點工作，以建構多層次削弱及強韌的防衛作戰體系，未來8年新興急迫需求計1兆2500億元。

內容含括對美軍購、中科院研製、國內採購及軍工廠產線擴增等，透過強化人工智慧（AI）輔助決策，整合衛星、雷達、各類型武器裝備及無人機等，建構一個護衛台海的安全體系。

國防部說，除前述重要需求外，為持恆強化防衛韌性，另規劃重要新增軍事投資建案，包括滑射天劍二型飛彈、天弓三型飛彈、雄二/雄三反艦飛彈續購、國軍夜視鏡第2階段及跑滑道搶修裝備等長年期案項700億餘元待滿足。

此外目前尚有重大持續案計M1A2T戰車、海馬士多管火箭飛彈系統第1階段、人攜式短程防空飛彈、ALTIUS-600M攻擊無人機系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、左營二港口擴建工程、康定級艦戰鬥系統提升、愛二性能提升及採購愛三飛彈、新式高教機、MQ-9B高高空無人機、國家先進地對空飛彈系統與戰管新型機動雷達換裝等163案，未來3年面臨交運付款高峰，推估預算需求約5700億元，國防部將持續依敵情威脅與實際執行進度，滾動檢討修調。

國防部強調，為因應迫在眉睫的軍事威脅，必須確保國軍具備充足財力進行關鍵戰力整建，以實力守護國家主權。近年國防部年度預算占總預算比率由112年度15.2%成長至115年度18.5%，預判既有軍事投資規模持續穩定成長，若未來8年新興急迫需求再納入總預算編列，將限縮政府財政彈性，影響整體財政平穩。

國防部指出，敵情威脅不容許緩慢的納案排程，時間更是不可逆的昂貴成本。特別預算能針對具急迫性且大額的軍事裝備建案，提供穩定且有保障的資金來源；將未來8年新興急迫需求1兆2500億元與年度預算分離，可避免軍事支出對教育、社福等民生預算造成排擠，維持社會穩定與國防韌性的平衡。

國防部強調，透過特別預算「資源集中、規模穩定」的特點及年度舉債彈性，一次性編列預算，展現政府長期投資國防決心，並運用軍購、委製及商購等多元獲得管道，快速整建戰力，確保重大建案穩定執行；同時積極推動國防產業發展，鼓勵國內廠商挹注資金建立產能，實現在地供應、自主產製與維修目標。

國防部表示，這次特別預算預計帶動約4000億元經濟產值，並創造約9萬個工作機會，扶植本土國防與高科技產業成為經濟成長的新引擎，具體將國防支出提升為安全與經濟成長兼具的關鍵投資。