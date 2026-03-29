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李文忠籲朝野退讓：綠應編列軍人加薪 藍要避免政治自殺

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
李文忠。記者曾原信／攝影
李文忠。記者曾原信／攝影

各版本軍購特別條例日前在立法院完成初審，但所有爭議條文保留，送立法院會處理前須先經朝野協商。對此，國防安全研究院前執行長、退輔會前副主委李文忠今天呼籲朝野應該各自妥協，民進黨編列軍人加薪預算，軍購特別預算中的對內採購部分也可轉列年度預算，以適度滿足在野黨要求；李文忠也警告國民黨，從其近日縣市長候選人民調數字的下降，可看出民眾對其無視敵情威脅、倒向親中路線的疑慮。

李文忠說，軍購特別條例上周在委員會討論3天，國防部做了很好的說明，但並未說服在野黨。國民黨委員軍事專業不足，以及對軍購程序的陌生，已到令人訝異的地步。沉溺政治鬥爭，無視敵情威脅，國人自會看在眼裡。

他表示，去年大罷免失敗後，政府及民進黨民調斷崖式下跌，人民企望和平避戰，然而國民黨中央卻走上一切寄望於習近平善意的路線。人民期待在野嚴格監督制衛政府，想不到藍白黨團通過種種違憲法案，乃至杯葛憲法法庭，迄今不審總預算，對特別預算僅接受美方發價書項目。如此後果就是國民黨民調直直落，各縣市縣市長盤勢丕變。如今韓國瑜、盧秀燕、朱立倫都對此趨勢已有警覺，盧、朱方面公開支持8000億元預算到9000億軍購特別預算版本，即支持所有美方軍售。這其實也是國民黨智庫最早建議版本，但國民黨主席鄭麗文及國民黨團總召傅崐萁卻不埋單。

李文忠認為，如此形勢是賴政府的機會也是挑戰，政府應該在未來一個月做好三件事：第一、溝通，主要是與關鍵人士多渠道深入遊說拜託；第二、釋出善意，如對在野要求提高軍人待遇適度滿足，再提高待遇、加給及軍人軍眷福利；第三、妥協，以軍購特別預算上限8000億元到9000億元為折衷，至於國內採購4000億元部分，攸關扶植軍工產業特別是無人機、資通電及彈藥生產，至關重要，但為何不能以年度預算涵蓋？給廠商的長單為什麼只能編列在特別預算？可否在主決議宣示立法院支持國防自主產業做為折衷？

鄭麗文 傅崐萁 特別預算 李文忠 大罷免 軍人

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