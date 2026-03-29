軍購卡關趙少康直點一關鍵 籲民進黨政府：應去催川普

立法院外交及國防、財政聯席會日前完成朝野各版本國防特別條例草案初審，僅兩條文有共識，其餘條文保留送協商。中廣前董事長趙少康指出，關鍵仍是要看美國發價書，只要發價書來朝野都會支持，但現在美國總統川普卻因訪陸、伊朗戰爭等遲遲未發價，中央政府應去催川普，而不是批評在野擋軍購。

趙少康指出，軍購現階段已經付委了，現在藍綠委很多細節都大同小異，只要美國發價來獲得他們政府、國會通過，大家都會支持，一方面是付保護費、也是交朋友還能獲得台灣所需武器，但現在沒有發價要怎麼支持，但川普要去大陸訪問又發動伊朗戰爭，害怕不敢發價來，「應該去怪川普，怎麼會去怪國民黨？」

面對藍委現階段也分裂成親中、親美兩派，趙少康表示，一個政黨裡面不是一言堂，有不同意見很正常，他的主張還是與前總統馬英九政策一致「親美、和中、友日」，不用說一定要選邊站，過去他也是在美國受過教育，很喜歡美國，但中國距離台灣近市場也大，若真的打仗苦的絕對是台灣人民。