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川普政府多次表明「美對台政策未變」 谷立言：支持政院版國防特別預算

中央社／ 台北28日電
AIT處長谷立言。圖／台北市攝影記者聯誼會提供 潘俊宏
AIT處長谷立言。圖／台北市攝影記者聯誼會提供 潘俊宏

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，美國對台政策沒有改變，台灣國防部所提出的國防特別預算，納入台灣履行嚇阻台海衝突所需的各項能力，也反映台灣對國防產業的投資，用於生產無人機及無人系統，期盼各政黨盡快達成共識。

谷立言（Raymond Greene）昨天接受TVBS專訪，完整訪談於今天播出。

谷立言談及能源合作議題時表示，美國核能產業非常活躍，不論是傳統核能技術或SMR（小型模組化反應器）新技術，都期待與台灣合作；且美國監管機構與核能安全機構跟台灣對口單位已有超過40年合作經驗，因此當台灣評估核能領域各種選項時，美國已經準備好成為合作夥伴。

美國對台政策方面，谷立言指出，川普政府已多次清楚表明，美國對台政策以及一中政策都沒有改變，美台關係越來越深、越來越緊密。美國不認為美台關係與穩定美中關係間存在取捨，這兩條路線是互相強化。

他表示，美國總統川普與川普政府已要求所有盟友及夥伴，將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的5%，美國非常歡迎總統賴清德宣布台灣將在2030年前達到此目標，美國認為國防特別預算是重要的第一步。

針對行政院版國防特別條例明定的7大類採購，谷立言認為，台灣國防部納入軍方為履行嚇阻台海衝突所需的各項能力，無論是整合式防空與飛彈防禦、分散式指管與通訊、反飛彈、反艦與反裝甲等能力都反映在預算內，且預算反映台灣對國防產業基礎的投資，尤其用於生產無人機與無人系統，美國認為這同等重要。

谷立言解釋，因為國防產業基礎投資能讓台灣具備更多嚇阻能力，且台灣擁有深厚工業基礎，這些能力可以快速取得，讓台灣能在境內生產無人機、彈藥與其他裝備，當發生衝突或封鎖時，可讓台灣獲得更強韌性，因此美方非常支持國防特別預算的內容，也了解正在審議當中，美方立場是希望所有政黨達成共識，原因是台灣面對的威脅具有高度迫切性。

至於國防特別條例預算上限若少於新台幣1.25兆元的影響，谷立言表示，他不會從具體金額思考，而是更看重具備哪些能力，美國正與區域內夥伴合作，確保投資在正確的能力項目以達成嚇阻效果，所以希望台灣透過特別預算以及年度預算取得這些能力，達成效果。

美台國防產業合作方面，谷立言說，美國重視台灣在這個領域做為合作夥伴的潛力，美國過去主要只依賴少數幾間國防承包商，隨著技術變化越來越快，現在也倚重許多新創公司，也有不少公司的規模很小。

他表示，台灣有些公司過去幾十年都在商業領域發展，突然發現在國防領域存在很多機會，面對國防領域需要不同的採購制度與思維。他可以理解台灣內部的疑慮，但相信立法院最後能得出支持台灣防衛、產業需求與兼顧監督的結論。

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