「將軍的眼淚」瘋傳 馬文君「前言不對後語」要國防部說明軍購進度

國防部戰規司長黃文啟日前在立法院審查軍購特別條例時，提及海馬士火箭軍購面臨「發價書危機」，連日來黃文啟「將軍的眼淚」在網路瘋傳。國民黨立委馬文君今天反駁稱，黃文啟當天「天外飛來一段」，前言不對後語，她提出四點要求國防部說明軍購案的進度。

立法院外交國防委員會日前審議軍購特別條例草案，黃文啟表示，以海馬士火箭系統而言，美方表示若在3月30日之前沒付頭期款，就要再拖9個月：「我們已經面臨發價書危機」。媒體拍下黃文啟與立委爭議時，滿臉漲紅、時而掩面的表情，「將軍的眼淚」頓時瘋傳網路，國防部發動文宣系統力推，閣揆卓榮泰也在社群轉發相關報導。

馬文君日前在臉書貼出圖文，質疑「發價書假危機，將軍別再演了！」馬文君今天在貼文表示，如果真正關注軍購特別條例的朋友，她建議各位回看當天審議直播，而不是特定媒體剪輯的短影音，就會發現，黃文啟是如何「天外飛來一段」，前言不對後語。

她強調，若要討論黃文啟對於海馬士的念想也可以，以下四點，請國防部回覆：

馬文君表示，把關預算，是她的職責，也是承諾，她也樂見社會關注，就請國防部說明。