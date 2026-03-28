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林沛祥批卓榮泰情緒勒索 國防預算應回歸專業審查而非眼淚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／林沛祥提供
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／林沛祥提供

國防部戰略規劃司長黃文啓日前似因軍購案，淚灑立法院。行政院長卓榮泰今說，替黃文啓心酸不捨，籲在野黨看清國際局勢與國家需求，支持國防。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，對於第一線國軍弟兄的辛勞與壓力，國民黨團始終給予最高的尊重。黃文啓在國會的情緒流露，社會各界都有感，國民黨團完全能理解那是一位軍人肩負任務、承受壓力的真實反應。然而，國家大政不應建立在情緒之上，國防預算更不該以「感動」作為審查的標準。

林沛祥指出，國民黨團的一貫立場非常清楚：該買的武器，國民黨團絕對支持，而且要買到、買好、買得有戰力；但該守的程序，一寸也不能讓。立法院已依法盡速審查相關預算與條例，從未拖延，更沒有杯葛國防。真正的問題在於，行政部門提出的特別條例充斥著「包裹式設計」，將多項性質不同、急迫性不一的項目混雜其中，讓國會在審查時只能「全收或全退」。這不僅毫無專業可言，更是對國會監督權的嚴重剝奪。

林沛祥再次提醒，歷史殷鑑不遠，拉法葉艦軍購弊案至今仍是國人心中的痛。當年如果多一點程序把關、少一點政治壓力，也許就能避免龐大的弊端與國家損失。今天國民黨團堅持專業審查，正是為了不讓台灣再付出同樣的代價。否則，今天是將軍流淚，明天恐怕就是全民為弊案買單。

林沛祥強調，關於國防自主產業的推動，國民黨團堅定認為應回歸年度預算，逐項審查、逐案檢視，確保資源配置合理、效益清楚，而不是被硬塞進特別條例中企圖矇混過關。國防建設需要的是長期、穩健與透明，絕非短期的衝量與模糊帳目。

林沛祥表示，令人遺憾的是，卓榮泰此番發言，多次以情緒訴求帶動輿論，甚至對媒體與在野黨進行道德壓迫。這樣的政治操作，不僅無助於解決問題，反而讓人質疑行政院是否刻意進行情緒勒索、試圖帶風向。若一個閣揆在面對政策審查時，只剩下「用情緒取代說理」，那恐怕不是國會太嚴格，而是行政團隊太習慣逃避專業檢驗。

林沛祥直言，一個不會情緒勒索就不會治國的閣揆，實在令人感到遺憾。國家安全如此重中之重，行政院應該用數據、戰略與清楚的規畫來說服國會與人民，而不是用眼淚與標籤來壓制監督的聲音。

行政院長卓榮泰。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰。記者劉學聖／攝影

政治操作 特別條例 國防預算 林沛祥 卓榮泰 軍購

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