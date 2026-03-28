憲兵「衛戍第1戰鬥隊」編組亮相操演 新槍附屬裝備受矚

戍守台北中樞志帶的憲兵202指揮部，前（26）日在台北市博愛特區實施「聯貞操演」，編成「衛戍第1戰鬥隊」執行「關鍵基礎設施防護操演」任務，官兵持用新換裝配備4倍鏡與槍燈的T112戰鬥步槍，附屬裝備受到注意。

美國頻向敵對國家實施斬首行動，近期可見海軍陸戰隊66旅編成的「衛戍第1戰鬥隊」與憲兵的「衛戍第1戰鬥隊」都低調在北市博愛特區實施操演，性質宣稱為關鍵基礎設施防護，但外界解讀操演複練「反斬首」部署意味濃厚。憲兵編成的「衛戍第1戰鬥隊」是中樞防務最接近核心的兵力。

根據國防部青年日報報導，這項操演動員CM33、CM34裝步戰鬥車、快反連印地安「挑戰者」重型機車、憲兵警備車等裝備、人員，編成憲兵「衛戍第一戰鬥隊」演練打擊滲透特區的敵軍特工。過程間還實施限制空間作戰（CQB）等演練。

軍備局曾向立法院報告，新一代T112戰鬥步槍，由陸軍司令部統籌建案，自2025年至2029年度，共將編列81億656萬4000元籌購8萬6114枝，國防部軍備局研發T112戰鬥步槍時，一併研製的TS112式近戰瞄準鏡、TS112式反射式內紅點瞄準鏡，以及TS112式步槍雷指器等「3鏡」附屬裝備，採購案已以28億餘元標出。但軍備局未曾說明附屬裝備未來是否每人每槍全面配備。

根據報導，「聯貞操演」中憲兵「衛戍第一戰鬥隊」實施室內近戰的官兵所持用的T112戰鬥步槍，可辨識出配備TS112式反射式內紅點瞄準鏡、TS112式步槍雷指器。部分官兵也持用有TS112式近戰瞄準鏡。

「聯貞操演」中憲兵「衛戍第一戰鬥隊」部分官兵槍隻配備有TS112式近戰瞄準鏡。圖／取自國防部青年日報臉書粉專