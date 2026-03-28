國防特別預算建構本土自主國防科技能量 蕭美琴：我們需拳頭也需大腦

中東戰爭危機未解，國際局勢動盪不安。副總統蕭美琴今表示，立法院討論國防特別預算，建構的不只是傳統國防認知的砲彈或對外軍購，更要建構本土自主國防科技的能量，也認知「我們需要拳頭，但也需要大腦」，需要資訊的融合，同時運用科技建構全社會韌性能量。

黑熊學院、烏克蘭自由民主聯盟今辦2026台灣民防年會，邀請蕭美琴、內政部政務次長馬士元、外交部政務次長吳志中、黑熊學院理事長劉文、烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室代表Ｍariia Makarovych等人出席。

蕭美琴表示，國際秩序從2022年俄羅斯侵略烏克蘭的那一刻開始有所轉變。這不是一個離台灣地理上遙遠的悲劇，而是有許多經驗教訓，包含威權主義的擴張，對於大家既有的國際秩序及熟悉的和平環境帶來的挑戰。

蕭美琴指出，烏克蘭慘痛的經驗更提醒自由得來不易，民主需要去捍衛。烏克蘭的經驗也提醒著我國，這不只是國家和軍隊的工作，這更是全社會的工作。尤其是我國在烏克蘭之外，還有國際上許多地區的衝突及經驗，更呈現當前所面臨的是複合式的威脅。像今天活動幾個主軸，能源的韌性、社會的韌性、通訊不中斷，在各種緊急狀態下，要維持社會與政府的運作，更維持民生基礎設施正常的服務，這些全方位、複合式的韌性，更是全民都要共同去檢視的。

蕭美琴表示，最近在立法院看到國防預算的討論，這也跟全社會防衛韌性、以實力捍衛台灣的和平、民主、自由息息相關。透過國防預算建構的不只是傳統認知的砲彈或武器，更要在這當中建立本土自主的國防科技能量。國家的安全與國土防衛的前線，更是在網際網路世界，甚至可能在太空，需要用科技去面對，因此國防預算當中，除了對外採購，更認知到我國需要「拳頭」，但也需要「大腦」；需要資訊的融合與整合，同時也需要在國內運用科技來協作建構全社會韌性的能量。

蕭美琴說，台灣的危機不只是地緣政治風險，這座島嶼也有很多天然災害，如地震、風災，每一次災難都在考驗社會及時恢復、快速應變的能力，這就是韌性。韌性不是在太平無事底下構成的，而是在一次一次的挑戰跟拉扯之中，讓我國更具韌性、更有力量。

內政部政務次長馬士元也說，我國現在面對的敵人跟以前不一樣，它不是一個正常的國家，不是一個正常的政權，在本周四內政委員會國安法修法公聽會時，他也說中國北京政權除了原先輿論戰、心理戰跟防禦戰外，現在還有錯位戰、侵蝕戰兩個新戰法，內政部除了整合各部會的工作，也會扮演一定角色，努力把所有民間的力量跟政府整合在一起。