快訊

日圓貶破160「甜到出汁」 換10萬日圓現省2,070元、多吃10碗拉麵

剛認識害羞又安靜？「3星座」熟了秒變人來瘋 完全認不出來

高鐵臨停區英文翻譯紅了！網笑喊「長知識」 原來背後有故事

聽新聞
0:00 / 0:00

國防特別預算建構本土自主國防科技能量 蕭美琴：我們需拳頭也需大腦

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
副總統蕭美琴今出席「2026台灣民防年會」開幕典禮表示，捍衛自己的民主與自由之外，烏克蘭的經驗也提醒著我們這不只是國家和軍隊的工作，這更是全社會的工作。記者黃義書／攝影
副總統蕭美琴今出席「2026台灣民防年會」開幕典禮表示，捍衛自己的民主與自由之外，烏克蘭的經驗也提醒著我們這不只是國家和軍隊的工作，這更是全社會的工作。記者黃義書／攝影

中東戰爭危機未解，國際局勢動盪不安。副總統蕭美琴今表示，立法院討論國防特別預算，建構的不只是傳統國防認知的砲彈或對外軍購，更要建構本土自主國防科技的能量，也認知「我們需要拳頭，但也需要大腦」，需要資訊的融合，同時運用科技建構全社會韌性能量。

黑熊學院烏克蘭自由民主聯盟今辦2026台灣民防年會，邀請蕭美琴、內政部政務次長馬士元、外交部政務次長吳志中、黑熊學院理事長劉文、烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室代表Ｍariia Makarovych等人出席。

蕭美琴表示，國際秩序從2022年俄羅斯侵略烏克蘭的那一刻開始有所轉變。這不是一個離台灣地理上遙遠的悲劇，而是有許多經驗教訓，包含威權主義的擴張，對於大家既有的國際秩序及熟悉的和平環境帶來的挑戰。

蕭美琴指出，烏克蘭慘痛的經驗更提醒自由得來不易，民主需要去捍衛。烏克蘭的經驗也提醒著我國，這不只是國家和軍隊的工作，這更是全社會的工作。尤其是我國在烏克蘭之外，還有國際上許多地區的衝突及經驗，更呈現當前所面臨的是複合式的威脅。像今天活動幾個主軸，能源的韌性、社會的韌性、通訊不中斷，在各種緊急狀態下，要維持社會與政府的運作，更維持民生基礎設施正常的服務，這些全方位、複合式的韌性，更是全民都要共同去檢視的。

蕭美琴表示，最近在立法院看到國防預算的討論，這也跟全社會防衛韌性、以實力捍衛台灣的和平、民主、自由息息相關。透過國防預算建構的不只是傳統認知的砲彈或武器，更要在這當中建立本土自主的國防科技能量。國家的安全與國土防衛的前線，更是在網際網路世界，甚至可能在太空，需要用科技去面對，因此國防預算當中，除了對外採購，更認知到我國需要「拳頭」，但也需要「大腦」；需要資訊的融合與整合，同時也需要在國內運用科技來協作建構全社會韌性的能量。

蕭美琴說，台灣的危機不只是地緣政治風險，這座島嶼也有很多天然災害，如地震、風災，每一次災難都在考驗社會及時恢復、快速應變的能力，這就是韌性。韌性不是在太平無事底下構成的，而是在一次一次的挑戰跟拉扯之中，讓我國更具韌性、更有力量。

內政部政務次長馬士元也說，我國現在面對的敵人跟以前不一樣，它不是一個正常的國家，不是一個正常的政權，在本周四內政委員會國安法修法公聽會時，他也說中國北京政權除了原先輿論戰、心理戰跟防禦戰外，現在還有錯位戰、侵蝕戰兩個新戰法，內政部除了整合各部會的工作，也會扮演一定角色，努力把所有民間的力量跟政府整合在一起。

副總統蕭美琴（右五）上午出席「2026台灣民防年會」開幕典禮，與內政部次長馬士元（右四）、外交部次長吳志中（右三）、黑熊學院執行長廖福民（左三）等人一同合影。記者黃義書／攝影
副總統蕭美琴（右五）上午出席「2026台灣民防年會」開幕典禮，與內政部次長馬士元（右四）、外交部次長吳志中（右三）、黑熊學院執行長廖福民（左三）等人一同合影。記者黃義書／攝影

蕭美琴 國防預算 國防特別預算 烏克蘭 社會韌性 黑熊學院

延伸閱讀

蕭美琴：捍衛民主與自由是全社會的工作 呼籲全民一同強化國家韌性

「國際動盪各國都在想辦法強化國防實力」 蕭美琴籲立院支持國防預算

預算卡關「吐苦水」！拋台灣之盾計畫賴清德籲：國防特別預算別打折

倡國防支出占GDP5% 谷立言促立院通過國防特別預算

相關新聞

憲兵「衛戍第1戰鬥隊」編組亮相操演 新槍附屬裝備受矚

戍守台北中樞志帶的憲兵202指揮部，前（26）日在台北市博愛特區實施「聯貞操演」，編成「衛戍第1戰鬥隊」執行「關鍵基礎設施防護操演」任務，官兵持用新換裝配備4倍鏡與槍燈的T112戰鬥步槍，附屬裝備受到注意。

國防特別預算建構本土自主國防科技能量 蕭美琴：我們需拳頭也需大腦

中東戰爭危機未解，國際局勢動盪不安。副總統蕭美琴今表示，立法院討論國防特別預算，建構的不只是傳統國防認知的砲彈或對外軍購，更要建構本土自主國防科技的能量，也認知「我們需要拳頭，但也需要大腦」，需要資訊的融合，同時運用科技建構全社會韌性能量。

「國際動盪各國都在想辦法強化國防實力」 蕭美琴籲立院支持國防預算

國際局勢動盪不安，黑熊學院今辦2026台灣民防年會，副總統蕭美琴受邀出席開幕典禮，會前受訪時被問及國防預算，表示國際情勢有許多動盪，全世界都在想辦法強化自己的國防實力，「我們更應面對台灣當前遭遇的各式挑戰，更應該要有積極作為，再次呼籲立法院能全數來支持國防特別預算。」

影／國會擋軍購案黃文啟掩面哽咽 卓榮泰：我非常不平、也很憤恨

我國對美的採購海馬士多管火箭系統、拖式飛彈等4項軍購首期款項將在月底到期，無法展延，國防部戰規司司長黃文啟昨天面對國會在野黨質疑，焦急地無奈掩面哽咽。對此，行政院長卓榮泰今替黃文啟抱屈，表示「我非常不平、也很憤恨」，他強調國家一體、國防不能等、國防不能打折，希望在野黨看清國際情勢。

【重磅快評】將軍的眼淚？還是鱷魚的眼淚？

立院昨天初審通過軍購特別條例，不過幾乎所有關鍵性條文都未達成共識，全部保留政黨協商。國防部戰規司長黃文啟中將表示，「我們已經面臨發價書危機」，並提及以海馬士火箭系統而言，美方表示若在3月30日之前沒付頭期款，就要再拖九個月。

面對大陸威脅 賴總統：要強化國防力量、經濟韌性與全民防衛

賴清德總統今（27）日下午視導「國家中山科學研究院」時表示，面對中國的威脅，必須強化國家力量，包含國防力量、經濟韌性及全民防衛三部分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。