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「國際動盪各國都在想辦法強化國防實力」 蕭美琴籲立院支持國防預算

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導

國際局勢動盪不安，黑熊學院今辦2026台灣民防年會，副總統蕭美琴受邀出席開幕典禮，會前受訪時被問及國防預算，表示國際情勢有許多動盪，全世界都在想辦法強化自己的國防實力，「我們更應面對台灣當前遭遇的各式挑戰，更應該要有積極作為，再次呼籲立法院能全數來支持國防特別預算。」

蕭美琴稍早表示，有關相關軍購案，還是希望能獲立法院全數支持及盡速通過，國際情勢有許多動盪，全世界、各國都在想盡辦法要強化自己的國防實力，我國更應該面對台灣當前所遭遇的各式挑戰，更應該要有積極的作為，所以再次呼籲，立法院能全數來支持國防特別預算。

媒體追問行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病離世，傳出生前曾遭長官排擠甚至職場霸凌。蕭美琴說，顏主委是個人才，「我們都感到非常的惋惜與難過，針對後續的一些釐清，行政院卓院長也已經指示來做後續了解。」

至於蕭美琴昨天赴基隆時，提到賴總統壓力很大，游泳可以紓解壓力。蕭美琴今說，其實她不知道總統會不會游泳，但相信國人其實看到基隆這樣的環境，在規畫時都希望提供一個更健康環境，讓當地的居民可在大自然中，能同時有運動的空間，基隆有山有海，當然希望大家都能充分來運用。

基隆 行政院 國防預算

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