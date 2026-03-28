影／國會擋軍購案黃文啟掩面哽咽 卓榮泰：我非常不平、也很憤恨

我國對美的採購海馬士多管火箭系統、拖式飛彈等4項軍購首期款項將在月底到期，無法展延，國防部戰規司司長黃文啟昨天面對國會在野黨質疑，焦急地無奈掩面哽咽。對此，行政院長卓榮泰今替黃文啟抱屈，表示「我非常不平、也很憤恨」，他強調國家一體、國防不能等、國防不能打折，希望在野黨看清國際情勢。

卓榮泰今出席高雄第三園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，他會前受訪說，看到的是軍人本色和一位將軍的無奈，國家戰士本該在沙場上為國保衛國家，無奈的是，將軍為了完成他的使命，卻在國會裡面淚灑議場，令人心酸。

卓榮泰表示，黃中將深受國家重任，在期限之前向美方爭取更多的彈性，一方面要在國內爭取國會通過國防特別條例或做更多授權，雙方壓力之大，讓他在國會留下英雄淚，國會議員於心何忍？他認為黃中將的眼淚是心有不甘。

他說明白黃中將的心情，就像為國家要採購先進的、必須的防衛國家武器，心情就像父母親要為小孩子買一罐牛奶一樣，在最後的時刻既心酸又努力，那麼地無奈。

卓榮泰說，誠摯地希望站在國家一體、國防不能等、國防不能打折的前提下，國會議員在最後這個階段看清國家需求、國際局勢，有媒體甚至用將軍的眼淚、還是鱷魚的眼淚影射黃中將，「我非常的不平，也很憤恨」。

卓榮泰強調，國家需要媒體公正的報導，跟國家需要國軍採購足夠的武器是一樣重要，才能面對國際情勢、面對對手頻繁挑釁，保衛國家是全民共同的責任。

行政院長卓榮泰今天出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰今天出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影