【重磅快評】將軍的眼淚？還是鱷魚的眼淚？

立院昨天初審通過軍購特別條例，不過幾乎所有關鍵性條文都未達成共識，全部保留政黨協商。國防部戰規司長黃文啟中將表示，「我們已經面臨發價書危機」，並提及以海馬士火箭系統而言，美方表示若在3月30日之前沒付頭期款，就要再拖九個月。媒體拍下黃文啟與立委爭議時，滿臉漲紅、時而掩面的表情，「將軍的眼淚」頓時瘋傳網路，成為質疑在野黨「名為審查，實則阻擋軍購」的新一波攻勢。

黃文啟身為國防部規畫此波軍購的核心人物，近日不斷上媒體宣講，建立不小知名度，但是條例在立法院卻總是困難重重，滿心疲憊甚至火氣上湧，都是人之常情。問題是，在3月26日的委員會上，舉出3月30日的付款大限為例，並且激動哽咽，如此的動作是否合理？

首先，海馬士火箭是去年12月，美國政府就由五角大廈公告的軍售品項之一。包括藍白兩黨也都表態，支持美方已經確定出售的武器裝備。並且在國防部長顧立雄出面喊話之下，於3月12日，授權國防部先與美方簽訂發價書。換言之，目前立院可以做的，都已經做了。

當然會有論者認為，在野黨團若不再堅持己見，支持院版草案完成委員會初審，豈不更好？問題是即使如此，也不可能在3月30日之前，完成條例的三讀。更重要的是，條例只是賦予特別預算的法源，然而此次軍購的預算書，至今根本連行政院院會都還沒通過，立法院又哪來預算可以放行？

而且，以往特別預算的例子，絕對不是立院通過特別條例後，政院才能再將特別預算送到立院。以當年最有名的6108億元三大軍購而言，政院通過的第二天，就將條例與預算一起送到立法院。而且這還是當時立院民進黨團的要求，強調身為執政黨立委，必須拿到預算內容，才能夠有效辯護。

然而此次的卓內閣，卻堅持要將其分開。換言之，「在3月30日通過預算」，對國防部而言，早在立院上會期結束，就已經知道無法達到。至於最急迫的海馬士等品項的發價書，已經在兩周前（12日）獲得立院授權先行簽署，燃眉之急可說已經暫時化解。此時又對早就不可能的「330大限」悲從中來，如果不是刻意表現，就是外界替他過度解讀。

當然這又回到最根本的問題：中共對台的軍事威脅之大，自不用說；台灣必須交好美國，軍購是箇中的條件之一。然而賴政府對於這一波軍購的操作方式，從中顯示的心態，到底是真心希望讓預算儘速通過，讓國軍儘速拿到新武器？還是更希望藉著在野黨必然提出的異議，藉機進行政治操作，讓外界認定只要提出質疑者，就是中共同路人？

台灣就跟不上與美軍一起下單訂購82套海馬士多管火箭系統，一拖就是9個月，然後才能討論下一波訂購的合約，但由於昨天3/26審查國防軍事採購特別條例仍嚴重卡關，8個條文中最終也只有通過2條，其餘均保留政黨協商，因此也無法處理對美國軍售海馬士系統付出頭期款的問題。對於在野黨堅持國防部在強化作戰韌性與不對稱戰力的所有項目，都要有美方的軍售發價書；對於在野黨這種堅持所有採購項目都要有美方「發價書」的態度，黃文啟就說出「我們已經遇到發價書危機了！」