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面對中國威脅 賴總統：要強化國防力量、經濟韌性與全民防衛

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（27）日下午視導「國家中山科學研究院」。圖／總統府提供
賴清德總統今（27）日下午視導「國家中山科學研究院」。圖／總統府提供

賴清德總統今（27）日下午視導「國家中山科學研究院」時表示，面對中國的威脅，必須強化國家力量，包含國防力量、經濟韌性及全民防衛三部分。

在中科院，賴總統聽取「台灣之盾」概念說明簡報及「海空戰力提升計畫執行現況報告」，瞭解雄風飛彈、天弓飛彈組裝流程及其成果展示。

賴總統致詞時表示，此行視導除實地瞭解中科院各項研發成果外，也深刻感受到同仁的專業精神、堅定決心與高度使命感，令人敬佩；身為三軍統帥，賴總統特別向中科院全體同仁表達誠摯感謝之意。

賴總統指出，面對中國的威脅，必須強化國家力量。強化國家力量主要分為三部分：第一是國防力量，第二是經濟韌性，第三是全民防衛。

賴總統說，政府推動的「國防特別預算條例」，目的之一就是要落實國防自主；除了對外的軍事採購，更要透過中科院研發相關技術，與國際社會共同合作，才能落實國防自主，相信只有國防自主，才能強化國防韌性，國家與國防的力量才能持續強大並永續發展。

賴總統表示，政府會持續朝此方向努力，並期許中科院同仁本於專業及職責發揮共同使命，讓國家更安全，運用專業發揮更大的力量。

賴清德總統今（27）日下午視導「國家中山科學研究院」。圖／總統府提供
賴清德總統今（27）日下午視導「國家中山科學研究院」。圖／總統府提供

國防 韌性 賴清德

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