快訊

柯文哲案「小沈1500」不成罪 謝長廷：和我當初看法沒落差

憲法法庭判少事法移送規定違憲 3大法官提不同意見「判決無效、應不受理」

在北院待了一晚！應曉薇女兒幫忙籌到3000萬 律師現身辦保

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸殲-6戰機改裝為無人機 部署鄰近台海基地備戰

中央社／ 香港27日綜合外電報導

根據密契爾航太研究所的報告，中國將老舊過時的殲-6超音速戰機改裝為攻擊無人機，部署在鄰近台灣海峽的6座空軍基地，在台海衝突中恐成癱瘓防空的重要力量。

路透社報導，美國空軍暨太空軍協會（AFA）旗下智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute forAerospace Studies）發布「中國空中戰力追蹤」（ChinaAirpower Tracker）報告，內含的衛星影像顯示，這些空軍基地似乎有一排排短機身的後掠翼飛機，外型與1960年代起在中國空軍服役的殲-6戰機相符。

報告指出，自這些戰機改裝為無人機後，已在福建省5座基地及廣東省1座基地發現其蹤跡。

密契爾航太研究所資深研究員達姆（J. MichaelDahm）表示，據估中國軍方已在鄰近台灣海峽的空軍基地，部署200架或更多這類無人機。

曾任美國海軍情報官員的達姆告訴路透社，這類無人機可能在中國攻台的第一波行動中直接撞擊目標。其運用方式更類似巡弋飛彈，而非自動或遙控無人飛行載具（UAV）。

達姆說：「他們將大舉攻擊台灣、美國或盟邦目標，進而癱瘓防空系統。」

中國主導全球商用無人機市場，同時斥資發展軍事無人機技術，強化在必要時以武力奪台所需的火力。

根據空戰專家分析，密契爾航太研究所報告揭露的這些改裝無人機，是北京擴增其空中戰力組成的一部分，其中包括搭載遙攻飛彈的轟炸機、現代化戰機、彈道飛彈、巡弋飛彈及大量現代UAV。

一名台灣高層國安官員表示，這類無人機的主要用途為「在第1波攻勢中消耗台灣防空系統」，而為了避免中國「擊中高價值目標，我們勢必面臨以昂貴飛彈遠距攔截這些無人機的成本效益問題」。

國防安全研究院2022年的報告也寫道，這類無人機是「不可忽視的不對稱作戰手段」。

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）訪問學者、皇家澳洲空軍退役上校雷頓（Peter Layton）曾在五角大廈任職，他談到，若台海爆發衝突，中國可能透過攻擊機、飛行路徑各異的飛彈、不同速度的無人機發動一波「大規模攻勢」。

雷頓說：「屆時將有各式各樣的東西同時來襲，這會成為防空體系的惡夢。」

他還提到，這類無人機並非中國最具威脅性的先進UAV，但小型高速攔截無人機仍難以有效擊落它們，必須發射昂貴的飛彈才能辦到，因此對抗成本高昂。

中國正研發新型UAV，包括專家認為可自航空母艦起降的匿蹤攻擊無人機。各國武官和安全分析人士表示，中國在疑為演練侵台的軍演中，已進行無人機欺敵作戰測試。

雙引擎的殲-6戰機是模仿1950年代蘇聯的米格-19戰鬥機（Mig-19）。達姆估計，已有500多架殲-6被改裝為稱作殲-6W的無人機。

中國空軍去年9月曾在長春航空展展示其中一架被改裝的戰機。根據現場解說資料，戰機的機砲和其他設備已拆除，改加裝自動飛行控制系統和地形比對導航技術。

達姆指出，鄰近台灣海峽、部署殲-6W無人機的中國空軍基地在衝突中容易面臨台灣及其盟邦反擊，因此作戰構想是在解放軍展開行動頭幾個小時內，「一次性發射所有無人機」。

無人機 台灣海峽

延伸閱讀

伊朗戰事將滿4週 美媒盤點美軍重要戰損

美軍增7000士兵 3階段計畫曝光 先清剿荷莫茲周邊威脅

川普增派7千兵力赴中東！防對伊談判破局 「要用武力打通荷莫茲海峽」

談不攏恐動武打開荷莫茲海峽！美軍增兵近7000名壓境中東 川普3階段計畫曝

相關新聞

30年來首例 陸軍派步兵將領接任裝甲部隊性質542旅旅長

陸軍日前發布人事異動，由步兵兵科的前馬祖防衛指揮部參謀長江國賢調任陸軍542旅旅長。由於542旅原為裝甲旅性質，由步兵兵科將領出任旅長，傳是近30年來首例。此舉引發部分裝甲兵科基層議論，在社群抱怨高層政策。

預算卡關「吐苦水」！拋台灣之盾計畫賴清德籲：國防特別預算別打折

賴清德總統今出席2026TMTS台灣國際工具機展，他致詞時，強調國防特別預算八年1.25兆元，打造「台灣之盾」飛彈防禦系統。他向台下工具機業者吐苦水，中央政府總預算在立法院「連交付審查都沒有，從來沒見過的」，「我非常希望如果你們有碰到委員也跟他們提醒國防工業特別預算一定要通過，不要打折」。

影／台灣需要國防自主 賴清德:我的使命就是保護國家安全

賴清德總統今天出席在台中會展中心舉行的2026台灣國際工具機展時表示，台灣非常需要國防自主，其中包括無人機以及機器人，還有健康產業中的智慧醫療，並說他的使命就是保護台灣的安全。

海馬士首期款30日到期 徐斯儉：已爭取展延但美方壓得很死

台灣向美方增購82套海馬士多管火箭系統，必須在本月30日前繳付首期款。國防部副部長徐斯儉今說，已與美方聯繫爭取展延時間，但美方壓得很死，且就算展延，預算與軍購條例尚未通過下，是沒有依據可以付款。

航空界「珍禽異獸」大滅絕！美伊開打軍事迷一片哀號

美國與以色列對伊朗發動攻擊，對航空迷是場文化浩劫， 伊朗1970年代引進大量美國先進武器，受回教革命影響，無法汰舊換新，留下不少全球僅見的稀有機種，全球最後的F-14雄貓式戰鬥機、波音747空中加油機等，隨著這次攻擊，這些珍禽異獸恐怕走上滅絕之路。

軍購條例立院卡關 顧立雄：乾脆把我送懲戒

立法院外交國防及財政委員會昨續審軍購特別條例草案，但朝野對於採購項目名稱、總金額等關鍵條文均未達成共識，保留交付朝野協商，恐延到四月底才能送院會處理。由於國民黨版草案規定，若軍售進度未達標要懲處相關首長，國防部長顧立雄一度在休息協商時脫口表示，「乾脆把我送懲戒。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。