30年來首例 陸軍派步兵將領接任裝甲部隊性質542旅旅長

陸軍日前發布人事異動，由步兵兵科的前馬祖防衛指揮部參謀長江國賢調任陸軍542旅旅長。由於542旅原為裝甲旅性質，由步兵兵科將領出任旅長，傳是近30年來首例。此舉引發部分裝甲兵科基層議論，在社群抱怨高層政策。

據悉，陸軍現取消所轄裝甲旅、機步旅名銜，全數更銜為「聯合兵種旅」，簡稱聯兵旅。各旅級將級主官，也可視表現指派不同兵科出身的將校出任。裝甲兵甫接裝M1A2T戰車，但裝甲兵將領人數相當少。

江國賢自陸軍專科班畢業，陸軍目前出身專科班現役中、少將，包括陸軍副司令張台松、陸勤部指揮官洪虎焱、國防部軍備局長林文祥、步訓部指揮官朱庸邦與裝訓部指揮官周成境等人。

據了解，因應陸軍旅級部隊全數改編為聯合兵種旅，過去裝甲旅、機步旅雖仍配備原屬性的裝備，但加入聯合兵種作戰人員與軍備，主官不限特殊兵科，裝甲、步兵兵科都可出任聯兵營、聯兵旅主官。只是約定成俗，過去沒人敢破例。陸軍如今首度打破這個慣例，任用步兵兵科者的江國賢出任原為「裝甲」542旅的旅長。

退役陸軍將領認為，此舉這樣增加用人的彈性，打破裝甲與步兵的界線。但能否服眾？視當權者能否公平公正挑選適當人選。