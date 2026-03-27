預算卡關「吐苦水」！拋台灣之盾計畫賴清德籲：國防特別預算別打折

賴清德總統今出席2026TMTS台灣國際工具機展，他致詞時，強調國防特別預算八年1.25兆元，打造「台灣之盾」飛彈防禦系統。他向台下工具機業者吐苦水，中央政府總預算在立法院「連交付審查都沒有，從來沒見過的」，「我非常希望如果你們有碰到委員也跟他們提醒國防工業特別預算一定要通過，不要打折」。

賴清德致詞時揭示「國家上位產業發展方向」。他指出，全球國防產業產值今年預估達2.5兆美元，遠超高科技產業。他舉例，德國福斯車廠轉型生產飛彈防禦系統為例，強調台灣必須走向國防自主。

賴清德指出，日本今年國防預算1.8兆台幣、韓國1.4兆台幣，「我們八年1.25兆」打造「台灣之盾」飛彈防禦系統，重不重要？這很重要，台灣之盾絕對不能少的。第二層，軍事攻防上即時的對戰系統一定要導入AI賦能。第三層就是國防自主；身為總統，編列國防特別預算特別是為國防自主，保護國家，並且推動產業發展。

賴清德向台下工具機業者喊話，「我非常希望如果你們有碰到委員也跟他們提醒國防工業特別預算一定要通過，不要打折」；固然立法院握有憲法上的監督職權、審查職權，可是國防部所推出的國防特別預算是經過多年的討論，甚至要軍購，要跟美國討論過，根據敵國可能的行動來研究我們需要哪種武器，才會納入整個國防特別預算的條例當中，所以千萬不要打折。

賴清德強調，台灣之盾如果打折，會變成一個完整的飛彈攻防體系，這就殘缺不全。如果把國防自主的這部分切掉，那怎麼辦呢？台灣的國防自主力量就沒有了，也會影響到我國手工具業者。

賴清德指出，中央政府總預算到現在還沒有審查通過，去年是預算審查年，幾十年來第一次，預算審查會期中央政府總預算連交付審查都沒有，從來沒見過的，好比公司董事會預算沒有通過，你有辦法做嗎？沒有辦法嘛，這很現實。

賴清德強調，2026年中央政府總預算裡面也有一筆70幾億元，要幫助機械業跟手工具業者的認證、升級、資安、研發獎勵等，政府一直都很努力，也跟大家都站在一起，也提出很完整的國家發展的方向，特別是在產業經濟都有很好的規畫，但中央政府總預算通過、國防特別預算如期通過而且不打折，讓國家安全可以確保、讓經濟可以發展，如果有遇到立委可以幫忙說一下。