義務役成直升機維修士官長 讓飛官放心上機執行任務

陸軍航空基地勤務廠是陸軍直升機最高修護單位，聚集各路高手。原先是義務役士兵的吳裕欽，退伍前「簽下去」一路自我精進成為士官長；他表示，直升機維修最大的挑戰，就是在有限的時間與資源，完成所有任務，讓飛官在上飛機以前，所有裝備都可以放心使用。

位於台南歸仁的陸軍航空基地勤務廠前身為1970年整編的陸軍飛機保養廠，隸屬的上級、名稱多次變動，任務性質也從野戰保修提升為基地修護，目前隸屬陸軍後勤指揮部，與陸航歸仁基地相毗鄰。

從小有太空夢的吳裕欽，大學攻讀自動化工程，畢業後服義務役（陸軍第2040梯）分發至航勤廠服役，透過維修航空器算是某方面圓了太空夢，考量志願役是償還學貸的最快方式，最後選擇轉服志願役，目前是航勤廠系統翻修工場儀電翻修所士官長，負責航空電子器材修復。

針對維修航電、旋翼、傳動等系統所面臨工作挑戰，吳裕欽表示，直升機系統牽涉到通信、儀電、導航、電戰及火控等裝備分類，各式裝備系統的整合度高，而故障往往不是單一模組、單一元件，而是彼此感測器、系統間可能的連結衰退及交互影響。

吳裕欽說，維修系統最大的挑戰就是在有限的時間與有限的資源下，完成所有的保修任務，「有時候風險藏在看不見的地方」，維修人員的工作就是將風險降到最低，讓飛官在上飛機以前，所有裝備都是處在放心可以使用的狀況。

航勤廠除了負責陸軍直升機以及部分友軍直升機維修外，還肩負起「拚外交」重任，國軍過去曾經操作過上百架的UH-1H通用直升機，根據廠方資料，自1986年開始配合外交政策，檢整UH-1H直升機援贈中、南美洲及非洲友邦國家。

據了解，UH-1H直升機雖然出廠年代較久遠，但因為純機械式操作「耐操好保養」，深受友邦喜愛，航勤廠廠長蔡惠彣少將曾經出過8次援贈任務，他的辦公室還收藏當年赴友邦協助援贈UH-1H直升機任務時，所獲得的紀念品，紀念那段與弟兄同甘共苦，深怕吃壞肚子影響任務，「連吃4個月泡麵的歲月」。

台灣援贈友邦UH-1H直升機直到去年仍在持續進行，軍方將數架庫存的UH-1H直升機由外交部援贈南美洲友邦巴拉圭，不過由於UH-1H直升機已於2019年自國軍除役，這次援贈檢整維修工作，是委由亞航公司負責。

不過，知情人士表示，歷次援贈任務和邦交國軍方的直升機維修單位建立起良好交情，現在還保留「熱線」，雖然現在已無庫存零件可以提供，但只要友邦維修人員一通電話，航勤廠具備UH-1H豐富維修經驗的技師，可以協助解決維修上的疑難雜症，或是越洋指導是需要購置哪些零附件解決機務問題，堪稱最佳「贈後服務」。