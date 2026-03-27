快訊

觀音指示餵狗…「愛媽」有沒有飼主責任？野保、動保團體要農業部說清楚

校園性平／案件破萬資源撐不住 第一線教師壓力爆表

政治不難，說謊就好？英國推「反欺騙立法工程」

聽新聞
0:00 / 0:00

義務役成直升機維修士官長 讓飛官放心上機執行任務

中央社／ 台南27日電

陸軍航空基地勤務廠是陸軍直升機最高修護單位，聚集各路高手。原先是義務役士兵的吳裕欽，退伍前「簽下去」一路自我精進成為士官長；他表示，直升機維修最大的挑戰，就是在有限的時間與資源，完成所有任務，讓飛官在上飛機以前，所有裝備都可以放心使用。

位於台南歸仁的陸軍航空基地勤務廠前身為1970年整編的陸軍飛機保養廠，隸屬的上級、名稱多次變動，任務性質也從野戰保修提升為基地修護，目前隸屬陸軍後勤指揮部，與陸航歸仁基地相毗鄰。

從小有太空夢的吳裕欽，大學攻讀自動化工程，畢業後服義務役（陸軍第2040梯）分發至航勤廠服役，透過維修航空器算是某方面圓了太空夢，考量志願役是償還學貸的最快方式，最後選擇轉服志願役，目前是航勤廠系統翻修工場儀電翻修所士官長，負責航空電子器材修復。

針對維修航電、旋翼、傳動等系統所面臨工作挑戰，吳裕欽表示，直升機系統牽涉到通信、儀電、導航、電戰及火控等裝備分類，各式裝備系統的整合度高，而故障往往不是單一模組、單一元件，而是彼此感測器、系統間可能的連結衰退及交互影響。

吳裕欽說，維修系統最大的挑戰就是在有限的時間與有限的資源下，完成所有的保修任務，「有時候風險藏在看不見的地方」，維修人員的工作就是將風險降到最低，讓飛官在上飛機以前，所有裝備都是處在放心可以使用的狀況。

航勤廠除了負責陸軍直升機以及部分友軍直升機維修外，還肩負起「拚外交」重任，國軍過去曾經操作過上百架的UH-1H通用直升機，根據廠方資料，自1986年開始配合外交政策，檢整UH-1H直升機援贈中、南美洲及非洲友邦國家。

據了解，UH-1H直升機雖然出廠年代較久遠，但因為純機械式操作「耐操好保養」，深受友邦喜愛，航勤廠廠長蔡惠彣少將曾經出過8次援贈任務，他的辦公室還收藏當年赴友邦協助援贈UH-1H直升機任務時，所獲得的紀念品，紀念那段與弟兄同甘共苦，深怕吃壞肚子影響任務，「連吃4個月泡麵的歲月」。

台灣援贈友邦UH-1H直升機直到去年仍在持續進行，軍方將數架庫存的UH-1H直升機由外交部援贈南美洲友邦巴拉圭，不過由於UH-1H直升機已於2019年自國軍除役，這次援贈檢整維修工作，是委由亞航公司負責。

不過，知情人士表示，歷次援贈任務和邦交國軍方的直升機維修單位建立起良好交情，現在還保留「熱線」，雖然現在已無庫存零件可以提供，但只要友邦維修人員一通電話，航勤廠具備UH-1H豐富維修經驗的技師，可以協助解決維修上的疑難雜症，或是越洋指導是需要購置哪些零附件解決機務問題，堪稱最佳「贈後服務」。

外交政策 士官長 陸軍

延伸閱讀

陸軍航空基地勤務廠顧飛安 戰時進駐前線修直升機

張延廷／接收F-16V新機的必要認知

相關新聞

海馬士首期款30日到期 徐斯儉：已爭取展延但美方壓得很死

台灣向美方增購82套海馬士多管火箭系統，必須在本月30日前繳付首期款。國防部副部長徐斯儉今說，已與美方聯繫爭取展延時間，但美方壓得很死，且就算展延，預算與軍購條例尚未通過下，是沒有依據可以付款。

航空界「珍禽異獸」大滅絕！美伊開打軍事迷一片哀號

美國與以色列對伊朗發動攻擊，對航空迷是場文化浩劫， 伊朗1970年代引進大量美國先進武器，受回教革命影響，無法汰舊換新，留下不少全球僅見的稀有機種，全球最後的F-14雄貓式戰鬥機、波音747空中加油機等，隨著這次攻擊，這些珍禽異獸恐怕走上滅絕之路。

軍購條例立院卡關 顧立雄：乾脆把我送懲戒

立法院外交國防及財政委員會昨續審軍購特別條例草案，但朝野對於採購項目名稱、總金額等關鍵條文均未達成共識，保留交付朝野協商，恐延到四月底才能送院會處理。由於國民黨版草案規定，若軍售進度未達標要懲處相關首長，國防部長顧立雄一度在休息協商時脫口表示，「乾脆把我送懲戒。」

倡國防支出占GDP5% 谷立言促立院通過國防特別預算

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（26日）晚間在台灣美國商會謝年飯致詞表示，美國總統川普力促盟友夥伴將國防支出提高至GDP的5%，共同分擔維護和平的經濟成本，「我們對台灣也有相同的期待」，美國鼓勵台灣立法院各黨派努力克服政治分歧，盡速通過國防特別預算以確保台灣擁有足夠的資金採購關鍵防衛戰力，藉此展現台灣自我防衛的決心。

軍購條例初審 陳冠廷：歧見仍在委製與商購、將持續溝通盼納入

立法院外交國防及財政委員會初審完成軍購特別條例草案，但朝野對於條文仍難以獲得共識，因此絕大多數條文均保留交付朝野協商。外交國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷強調，將持續溝通，力求將委製與商購納入條例，並推動一次性編列足額預算來確保國防計畫能完整推動。

體位區分標準仍有16項有疑義 內政部喊延：還在討論「來不及」4月上路

藝人閃兵受關注，國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，原訂4月上路，但因遭質疑將跨性別者由免役體位改列替代役體位恐侵害人權。內政部役政司長沈哲芳今表示，目前仍有16項有疑義，不一定能如期，現在視討論狀況，但期待在上半年能實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。