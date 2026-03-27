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陸軍航空基地勤務廠顧飛安 戰時進駐前線修直升機

中央社／ 台南27日電

陸軍航空基地勤務廠為陸軍直升機的最高修護單位，戰時組成前進支援小組支援陸軍航空旅搶修戰損直升機；航勤廠官兵精進維修技術，使部分原先須送回美國維修的裝備，留在廠內檢修，省下的時間以「年」計算且節省公帑。

隸屬陸軍後勤指揮部的陸軍航空基地勤務廠位於台南歸仁，擔負起AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機、UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運兵直升機等型機的基地級修製等作業，戰時組成前進支援小組支援陸軍航空旅，將戰損的直升機進行搶修。

直升機由無數個零件、裝備所組成，所謂「牽一髮動全身」，只要某個關鍵裝備故障，在飛安至上的前提下，價值上億元的直升機可能就得停飛，在航勤廠官兵的努力下，建立許多關鍵裝備自主檢修能力，不必再將裝備送回美國，等候以「年」為周期的修復期程，也省下可觀的原廠維修費用。

中央社記者日前赴航勤廠採訪，廠方帶領記者走進近年所籌建的導航系統工作站，工作站主要檢修直升機的導航裝備，當機上導航裝備失效後，裝備就會被轉送至工作站維修，第一步是透過測試台模擬直升機上的電源與訊號，先找出是裝備裡的哪一個模組故障，接著在測試台找出模組內哪一個電子零件故障，再將損壞的零件進行更換。

看到官兵在檢測裝備裡的電路板，並更換電子零件時，讓記者回想起高中生活科技課焊接電路板的情景，但航勤廠官兵與學生純手工的方式不同，是透過專業的返修機進行電子元件的拆焊與焊接。

維修軍官分享，過往導航裝備損壞，送回美國原廠修好再送返台灣，前後可能需要2年的時間，但當航勤廠逐步建立各型機的導航裝備檢修能量後，在台灣的維修期程可能6個月就能完成，且因省下送回美國維修的費用，節省的公帑將近新台幣1億元，廠內平時也庫存容易損壞的電子元件。

M1A2T戰車、海馬士多管火箭與愛國者飛彈是國軍地面部隊的王牌，也不約而同搭載了「單通道地空無線電系統」（SINCGARS），阿帕契攻擊直升機和黑鷹直升機同樣都裝備SINCGARS系統無線電，確保通訊抗干擾和地空通訊順暢。

因此，航勤廠不只修天上飛的，還跨足維修地面載具的裝備，近年籌建聯合戰術無線電工作間，建立陸軍直升機、M1A2T、海馬士與愛國者等載具的無線電裝備維修能量，士官長吳裕欽介紹，將原本14至19個月的維修期間，縮短到現在的2至3個月，且節省了約6300萬元的經費。

航勤廠內的一處空地，從遠方眺望看起來堆放了許多個20呎貨櫃，甚至漆上「行動咖啡廳」標示，走近一瞧才發現別有玄機，官兵正在野戰貨櫃內進行保修實戰化訓練，而戰時航勤廠會依照直升機不同的系統區分不同的保修站，每個保修站再以各個野戰貨櫃開設檢修站，透過貨櫃車將野戰貨櫃載至前線，支援前線作戰的飛機檢修。

陸軍近年力行實戰化訓練，也推展到後勤部隊，航勤廠官兵透露，除了漢光演習外，現在每週三都會輪流一組人進駐野戰貨櫃訓練，精進野戰保修，戰時除了透過野戰貨櫃支援前線保修外，也會利用民間工廠或是校舍進行野戰保修，而野戰貨櫃平時為20呎貨櫃的大小，可以延展成為正方形的室內檢修空間，有效支援前線保修，讓戰損的直升機恢復戰力。

直升機 美國 M1A2T

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