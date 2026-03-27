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海馬士首期款30日到期 徐斯儉：已爭取展延但美方壓得很死

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國防部副部長徐斯儉。記者劉懿萱／攝影
國防部副部長徐斯儉。記者劉懿萱／攝影

台灣向美方增購82套海馬士多管火箭系統，必須在本月30日前繳付首期款。國防部副部長徐斯儉今說，已與美方聯繫爭取展延時間，但美方壓得很死，且就算展延，預算與軍購條例尚未通過下，是沒有依據可以付款。

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院備詢，徐斯儉在立法院受訪說，海馬士付款期限問題昨天部長都有說，國防部已與美國國防合作安全局（DSCA）洽詢，但他們好像還是壓得很死、很緊，現已責成戰略規畫司持續與美方聯絡，希望能再爭取一些展延時間。

徐斯儉說，即便成功展延還是有個期限，後續付款仍需再進一步商議，當前最大問題是預算沒有過，那軍購特別條例也沒有過，沒有依據可以付款，這些問題仍須再行討論。由於立法院朝野協商未有共識，接下來將進入冷凍期，對此，徐斯儉說，國防部將以透明、誠懇態度，與所有委員及各黨團持續溝通。

徐斯儉說，重點在於向立委說明整體預算編列背後的思維邏輯，以及為何規畫7大項目，倒不是說怎麼去獲得，不管是商購、軍購或委製，而是這7類項目是根據敵情與作戰需求所規畫。希望委員能理解整體規畫邏輯，若對此構想所提出的特別預算內容有意見，他們都願意討論，並指出採購方式僅是手段，關鍵仍在整體戰略規畫。

朝野協商 特別條例 美方 海馬士

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