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海馬士首期款支付將屆期 國防部：已向美方爭取展延

中央社／ 台北27日電

台灣增購海馬士多管火箭系統發價書付款截止日將於30日到期，國防部副部長徐斯儉今天表示，已責成戰規司繼續跟美方聯絡，希望爭取展延時間，但現在問題是相關特別條例及預算都未經立法院通過，國防部沒有依據可以付款。

國防部戰略規劃司長黃文啓指出，台灣增購的海馬士多管火箭系統，將在30日到期（必須支付首期款項），若錯過恐延後至年底，他聯繫美國安全合作局（DSCA）局長，對方提到難以給予台灣延後付款的彈性。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國防部副部長徐斯儉在列席前受訪表示，國防部已與DSCA洽詢，不過美方好像還是壓得很死、很緊，目前已責成戰規司繼續跟美方聯絡，希望爭取展延時間。不過就算展延，還是有期限，之後如何付款，國防部還是要商議一下。

徐斯儉表示，現在問題是相關的採購預算並沒有經立法院通過，且特別條例草案也還未經立法院三讀通過，國防部沒有依據可以付款，要怎麼解決，國防部可能還要再商量一下。

針對立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議昨天審查政院、民眾黨及國民黨版的國防特別條例草案，在歷經兩天討論，包含採購項目名稱、總金額等關鍵條文均未達成共識，召委陳冠廷裁示，保留送黨團協商。

徐斯儉表示，國防部的態度一向是要透明且誠懇跟所有立委溝通，說明國防部編製預算背後的思維邏輯為何。如果立委對於國防部規劃出來的特別預算規模，有什麼樣的意見，國防部都願意討論。

徐斯儉指出，不管是商購、軍購或委製，這倒不是問題，怎麼買只是一個手段而已。國防部提出的7項採購項目，是基於敵情及防衛作戰所規劃出來的，這才是最重要的邏輯，希望立委能了解。

政院 國民黨版 陳冠廷 海馬士

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