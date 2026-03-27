谷立言促立法院速過國防預算 預期軍費應達GDP 5%

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今天表示，美國預期台灣將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的5%，並呼籲立法院「盡速」通過預算案。

法新社報導，在歷經數月延宕以及美方強大施壓後，由在野黨主導的立法院本週開始審查國防特別預算條例草案，這些提案旨在強化台灣軍力，以應對中國可能的侵犯。

總統賴清德承諾2030年前將國防預算提高至GDP的5%，他去年提出規模達新台幣1兆2500億元的關鍵國防採購預算計畫，其中包括向美國購買武器。

但這項計畫遭在野黨立法委員批評。最大在野黨國民黨主張編列新台幣3800億元用於採購美國武器，並保留後續增購的選項。

谷立言表示：「川普總統力促盟友夥伴將國防支出提高至GDP的5%，共同分擔維護和平的經濟成本。我們對台灣也有相同的期待。」

他還說：「美國鼓勵台灣立法院各黨派努力克服政治分歧，盡速通過國防特別預算以確保台灣擁有足夠的資金採購關鍵防衛戰力，藉此展現台灣自我防衛的決心。」

儘管美國與台灣沒有正式外交關係，但華府仍是台北最重要的安全支持者。

谷立言強調，根據1979年由美國國會通過、承諾向台灣提供武器的「台灣關係法」，美國對台的承諾依舊「堅若磐石」。