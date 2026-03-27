聽新聞
0:00 / 0:00

軍購條例立院卡關 顧立雄：乾脆把我送懲戒

聯合報／ 記者李人岳陳敬丰／連線報導
立法院昨續初審軍購特別條例草案，關鍵條文均未達成共識，國防部長顧立雄（站立者）一度脫口說，「乾脆把我送懲戒。」記者曾吉松／攝影
立法院昨續初審軍購特別條例草案，關鍵條文均未達成共識，國防部長顧立雄（站立者）一度脫口說，「乾脆把我送懲戒。」記者曾吉松／攝影

立法院外交國防及財政委員會昨續審軍購特別條例草案，但朝野對於採購項目名稱、總金額等關鍵條文均未達成共識，保留交付朝野協商，恐延到四月底才能送院會處理。由於國民黨版草案規定，若軍售進度未達標要懲處相關首長，國防部顧立雄一度在休息協商時脫口表示，「乾脆把我送懲戒。」

聯席委員會前天起連續兩天逐條審查軍購條例，前天全天發言僅討論六條條文，其中四條均遭保留，昨天繼續第二輪討論。不過，朝野三黨及行政部門在過程中仍各說各話，民眾黨版堅持應將工業合作項目納入規畫；顧立雄表示，目前工合制度的問題是，「多付了錢也不一定能獲得關鍵技術」，因此是否採納工合，從他在國安會任職時就持續檢討中。

國民黨版指出，除國民黨版第五條所提M109A7、海馬士多管火箭系統等軍購項目外，若仍有其他對美採購項目，國防部必須在「獲得美國正式發出的軍售發價書」才能再提出第二階段特別條例。國防部戰略規劃司長黃文啓說，若條文是美方「知會國會」還有彈性，若是以取得發價書，恐造成相關程序無法完備。

至於台灣增購的八十二套海馬士多管火箭系統，必須在本月卅日前繳付首期款。黃文啓說，若錯過恐延後至年底，他前晚聯繫美國安全合作局長，對方提到難以給予台灣延後付款的彈性。

此外，國民黨版規定，如因公務員違法失職導致計畫執行進度或交付成果未達目標，或成效低於進度百分之五十，應將機關首長移送監察案調查懲戒。顧立雄當場質疑恐怕造成基層主管承受莫名壓力，甚至喊出「乾脆把我移送懲戒吧」。

朝野經過兩輪討論，大多數條文均保留送朝野協商，最快四月底送院會表決處理。

對於台美軍售是否會受到「川習會」影響，顧立雄說，我方已經獲得美方願意供售的保證信函，目前沒有收到美方延緩的通知；已經簽署的四項發價書，已和美方討論是否展延或降低頭期款付款比率。

盧：尊重國會 不下指導棋

民進黨台中市議員昨要求台中市長盧秀燕表態支持哪個軍購版本？盧昨說，很多立委知道她真正想法，但基於尊重國會，「我不能下指導棋」，她建議執政黨應主動溝通。

軍購條例 國安會 特別條例 顧立雄 國防部

延伸閱讀

軍政人士：無人機可採中科院任主合約商 立院能監督

海馬士首期款支付倒數4天 國防部憂延遲將影響籌獲

王定宇拋軍購「1.25兆-N」顧立雄：七大項缺一不可

顧立雄、徐巧芯互槓 軍購條例初審一整天無共識

相關新聞

軍購條例立院卡關 顧立雄：乾脆把我送懲戒

立法院外交國防及財政委員會昨續審軍購特別條例草案，但朝野對於採購項目名稱、總金額等關鍵條文均未達成共識，保留交付朝野協商，恐延到四月底才能送院會處理。由於國民黨版草案規定，若軍售進度未達標要懲處相關首長，國防部長顧立雄一度在休息協商時脫口表示，「乾脆把我送懲戒。」

倡國防支出占GDP5% 谷立言促立院通過國防特別預算

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（26日）晚間在台灣美國商會謝年飯致詞表示，美國總統川普力促盟友夥伴將國防支出提高至GDP的5%，共同分擔維護和平的經濟成本，「我們對台灣也有相同的期待」，美國鼓勵台灣立法院各黨派努力克服政治分歧，盡速通過國防特別預算以確保台灣擁有足夠的資金採購關鍵防衛戰力，藉此展現台灣自我防衛的決心。

軍購條例初審 陳冠廷：歧見仍在委製與商購、將持續溝通盼納入

立法院外交國防及財政委員會初審完成軍購特別條例草案，但朝野對於條文仍難以獲得共識，因此絕大多數條文均保留交付朝野協商。外交國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷強調，將持續溝通，力求將委製與商購納入條例，並推動一次性編列足額預算來確保國防計畫能完整推動。

體位區分標準仍有16項有疑義 內政部喊延：還在討論「來不及」4月上路

藝人閃兵受關注，國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，原訂4月上路，但因遭質疑將跨性別者由免役體位改列替代役體位恐侵害人權。內政部役政司長沈哲芳今表示，目前仍有16項有疑義，不一定能如期，現在視討論狀況，但期待在上半年能實施。

軍政人士：無人機可採中科院任主合約商 立院能監督

行政院版國防特別條例草案將無人載具納入採購項目，但藍白版本均無。軍政人士今天指出，無人載具預算應納入特別預算內，才能有完...

台東太麻里連日地面火砲射擊 銳鳶無人機同步現蹤？ 專家這樣說

台東近日軍事動態頻繁，軍方連日在太麻里溪出海口實施地面火砲實彈射擊操演，震耳砲聲劃破清晨寧靜；同時，天空中也不時可見由中山科學研究院自主研製的「銳鳶無人機」持續飛行，引發關注與討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。