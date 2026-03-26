倡國防支出占GDP5% 谷立言促立院通過國防特別預算

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（26日）晚間在台灣美國商會謝年飯致詞表示，美國總統川普力促盟友夥伴將國防支出提高至GDP的5%，共同分擔維護和平的經濟成本，「我們對台灣也有相同的期待」，美國鼓勵台灣立法院各黨派努力克服政治分歧，盡速通過國防特別預算以確保台灣擁有足夠的資金採購關鍵防衛戰力，藉此展現台灣自我防衛的決心。

在谷立言發表演說的同一天，立法院外交及國防委員會初審完成國防特別預算條例草案，但朝野難獲共識，多數條文保留送交朝野協商，最快可能在下月底送院會表決。

谷立言在致詞時重申對台政策，他說，美國基於台灣關係法所做的承諾依然「堅若磐石」；美國的目標依然是創造台海兩岸能以和平且非脅迫方式解決雙邊分歧；為了達成這項目標，美國視「對話」與「嚇阻」為一體兩面。

谷立言說，美國持續支持台灣獲取關鍵防衛能力所付出的努力，台灣著重於取得具成本效益的不對稱戰力，例如無人機、反艦飛彈、具備韌性的通訊與戰場感知能力，以及整合式防空暨飛彈防禦系統，這樣的方向正符合其軍事需求。

他在演說反覆強調台灣展現自我防衛的決心，其中，在國防特別預算中也包含提升台灣國防工業所需資金，谷立言表示，「看見台灣投資境內的防禦性武器、關鍵彈藥與含能材料生產，令我們大受鼓舞。」

谷立言提到，過去一年，Shield AI、安杜里爾（Anduril）與DTC等美國公司都在台設立辦事處，並積極與台灣企業建立合作，其中許多企業是首度涉足國防或軍民兩用科技領域；今年1月，美國國際無人系統協會（AUVSI）與台灣工研院簽署「綠色無人機系統」（Green UAS）認證合作備忘錄，使台灣成為美國以外唯一具備無人機資安測試認證能力的地點，確保台灣製造的無人機系統符合最高的資安、安全與供應鏈完整性標準。

針對能源安全，谷立言重申去年所說，美國已準備好在各種能源類型與技術面向滿足台灣的需要。

但今年，谷立言和賴清德總統均未在演說中提及近日引發討論的重啟核能。

谷立言說，美國期待向台灣提供更大量的液化天然氣及原油，並供應可用於混合燃料的乙醇，以打造更具韌性的能源供應體系。

賴總統則是在演說表示，今天的台灣是全球科技供應鏈的重要節點，更是民主陣營中值得信賴的堅實夥伴；台灣不再只是晶片或零組件的製造基地，基於民主價值所建立的信任感，台灣已經是全球經濟發展的「積極貢獻者」，也是全球供應鏈韌性的「共同建構者」；與此同時，很高興看到台灣和美國持續發展全方位的戰略夥伴關係。

賴總統指出，台灣要在國際上持續扮演關鍵的角色，自身必須擁有厚實的基礎；台灣去年的經濟成長率達到8.68%，展現出強大的產業實力；為了延續這股動能，新的一年，政府會持續優化投資環境、推動AI新十大建設，並提升國防與全社會韌性，希望為產業扎下最穩固的根基。

美國商會去年中發表「2025 台灣白皮書」聚焦能源問題，直指台灣基載電力供應正因為台灣核能除役，以及因應減碳目標而逐步降低燃煤發電，而面臨結構性挑戰，目前缺乏新增基載電力的具體規劃，加上受干擾的全球燃料供應，影響燃氣發電，而台電與民間開發商多項專案已數度拖延，這些都使供電穩定面臨更多疑慮，而且也使半導體、人工智慧等關鍵產業面臨更多供電不足的風險。

賴總統上周出席台中磐石會長交接活動時表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台電月底會把重啟計畫送核安會審議。此言一出，被解讀為賴總統宣布重啟核電，非核家園政策轉彎。他隔一天表示，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功進入「非核家園」。 他強調，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

在台灣美國商會的謝年飯活動上，賴總統演說並未觸及能源或核能議題。

今年的謝年飯活動，除賴總統與會，地方首長如台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕，亦獲邀出席。

台灣美國商會今晚在台北市舉辦謝年飯，象徵台灣與美國間的緊密合作與友誼，賴清德總統（前排中）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（前排左四）、台灣美國商會理事長陳幼臻（前排右四）等人和與會者一起合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣美國商會今晚在台北市舉辦謝年飯，象徵台灣與美國間的緊密合作與友誼，賴清德總統（右）與美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左）出席晚宴。圖／台北市攝影記者聯誼會提供