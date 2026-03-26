軍購條例初審 陳冠廷：歧見仍在委製與商購、將持續溝通盼納入

立法院外交國防及財政委員會初審完成軍購特別條例草案，但朝野對於條文仍難以獲得共識，因此絕大多數條文均保留交付朝野協商。外交國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷強調，將持續溝通，力求將委製與商購納入條例，並推動一次性編列足額預算來確保國防計畫能完整推動。

陳冠廷指出，目前與國民黨、民眾黨最根本的分歧點，在於在野兩黨傾向將委製與商購排除在特別條例之外，但考量到國防戰力的迫切性，以及軍事武器採購整體的系統整合需求，將委製與商購納入條例是有其必要性的，整體納入才能有效對接軍購計畫，確保國防資源發揮最大戰力。

陳冠廷透露，協商過程中包含賴士葆、徐巧芯等在野立委，在預算金額部分也鬆口朝一次性足額（約9000億）的方向討論，但具體金額與配套仍待朝野協商中進一步溝通。此外，有關條例的施行期間，雖然目前同樣列為保留條文，但陳冠廷觀察仍有轉圜餘地，期待能夠修正文字來確保未來特別條例執行時程在物理條件與技術層面上均屬可行。

由於委員會階段未能達成共識，本案將進入約一個月的冷凍協商期，陳冠廷也表示，未來一個月將是不斷溝通的關鍵期，立場上仍會全力推動委製與商購的納入，也呼籲希望在野兩黨能以戰力計畫的長遠推進為重，在後續協商中凝聚共識，讓國防建設能穩健、快速地往前推進。