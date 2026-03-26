快訊

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

體位區分標準仍有16項有疑義 內政部喊延：還在討論「來不及」4月上路

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國防部預告修正「體位區分標準修正草案」，如今難按照原訂計畫於4月上路。聯合報系資料照
國防部預告修正「體位區分標準修正草案」，如今難按照原訂計畫於4月上路。聯合報系資料照

藝人閃兵受關注，國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，原訂4月上路，但因遭質疑將跨性別者由免役體位改列替代役體位恐侵害人權。內政部役政司長沈哲芳今表示，目前仍有16項有疑義，不一定能如期，現在視討論狀況，但期待在上半年能實施。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，媒體問及「體位區分標準」上路時間。沈哲芳表示，上周內政部跟11個團體溝通，針對這次修正有進一步溝通，也有部分達共識，但仍有16項有疑義，希望能再進一步討論。

沈哲芳指出，其中較具爭議的是第189項性別不安的部分，其免役標準共有4點，分別是登記、手術、荷爾蒙治療一年以上，以及要回診治療一年以上，其中跨性別團體對回診有意見，認為還須討論。

沈哲芳指出，原本預計4月初上路，但如今不一定如期，現在視討論狀況，期待在上半年能實施，後續役政司也會跟國防部軍醫局協商，有進一步結果會向外界說明。至於4月是否來不及實施？沈哲芳說，按照現行的作為是沒辦法的。

役政司補充，其他有疑義的項目包含第1項次「身高」及第2項次「體重」、第46項次「胸廓畸形」、第54項次「支氣管氣喘」、第127項次「畸形足」、第135項次「椎體滑脫或脊椎骨畸形側彎」、第183項次「精神官能症」及第185項次「嚴重型憂鬱症」、第97項次「糖尿病」等。

內政部今天舉行部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影
內政部今天舉行部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影

國防部 內政部 閃兵藝人

延伸閱讀

推不推長照安排假？勞動部長洪申翰鬆口：先看一關鍵

王定宇拋軍購「1.25兆-N」顧立雄：七大項缺一不可

軍公教今年有望調薪

顧立雄、徐巧芯互槓 軍購條例初審一整天無共識

相關新聞

體位區分標準仍有16項有疑義 內政部喊延：還在討論「來不及」4月上路

藝人閃兵受關注，國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，原訂4月上路，但因遭質疑將跨性別者由免役體位改列替代役體位恐侵害人權。內政部役政司長沈哲芳今表示，目前仍有16項有疑義，不一定能如期，現在視討論狀況，但期待在上半年能實施。

軍政人士：無人機可採中科院任主合約商 立院能監督

行政院版國防特別條例草案將無人載具納入採購項目，但藍白版本均無。軍政人士今天指出，無人載具預算應納入特別預算內，才能有完...

台東太麻里連日地面火砲射擊 銳鳶無人機同步現蹤？ 專家這樣說

台東近日軍事動態頻繁，軍方連日在太麻里溪出海口實施地面火砲實彈射擊操演，震耳砲聲劃破清晨寧靜；同時，天空中也不時可見由中山科學研究院自主研製的「銳鳶無人機」持續飛行，引發關注與討論。

軍購案審議中…不表態支持特定版本 盧秀燕：我不能下指導棋

台中市長盧秀燕3月中訪美，與美方高層交換軍購案的意見，提出「買軍購如同買保險」，須以穩健態度厚植國防。軍購案目前進入委員會審議，綠營議員要求盧明確表態支持哪個版本，盧秀燕說，她真正的想法有很多立委知道，但基於尊重國會，「我不能下指導棋」。

顧立雄喊「把我送懲戒吧！」 軍購條例初審難有共識 最快4月底表決

立法院外交國防及財政委員會今天第二天初審軍購特別條例草案。朝野對於條文仍難以獲得共識，尤其在野黨版還規定若軍售進度未達標要懲處首長，讓國防部長顧立雄一度喊出「乾脆把我送懲戒吧」。最後委員會雖完成初審，但絕大多數條文均保留交付朝野協商，恐怕延到4月底才能送院會處理。

川習會延到5月中 顧立雄：台美軍售有保證信 未收到延緩通知

川習會確定延後到5月14日至5月15日在北京舉行，對於台美軍售是否受到影響，國防部長顧立雄表示，我方已經獲得美方願意供售的保證信，台美雙方也保持密切溝通，目前沒有收到延緩的通知。對於軍售特別條例難以在3月底之前完成三讀，顧立雄說，已經簽署的4項發價書，已和美方討論是否展延或降低頭期款的付款比率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。