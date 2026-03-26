體位區分標準仍有16項有疑義 內政部喊延：還在討論「來不及」4月上路

藝人閃兵受關注，國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，原訂4月上路，但因遭質疑將跨性別者由免役體位改列替代役體位恐侵害人權。內政部役政司長沈哲芳今表示，目前仍有16項有疑義，不一定能如期，現在視討論狀況，但期待在上半年能實施。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，媒體問及「體位區分標準」上路時間。沈哲芳表示，上周內政部跟11個團體溝通，針對這次修正有進一步溝通，也有部分達共識，但仍有16項有疑義，希望能再進一步討論。

沈哲芳指出，其中較具爭議的是第189項性別不安的部分，其免役標準共有4點，分別是登記、手術、荷爾蒙治療一年以上，以及要回診治療一年以上，其中跨性別團體對回診有意見，認為還須討論。

沈哲芳指出，原本預計4月初上路，但如今不一定如期，現在視討論狀況，期待在上半年能實施，後續役政司也會跟國防部軍醫局協商，有進一步結果會向外界說明。至於4月是否來不及實施？沈哲芳說，按照現行的作為是沒辦法的。

役政司補充，其他有疑義的項目包含第1項次「身高」及第2項次「體重」、第46項次「胸廓畸形」、第54項次「支氣管氣喘」、第127項次「畸形足」、第135項次「椎體滑脫或脊椎骨畸形側彎」、第183項次「精神官能症」及第185項次「嚴重型憂鬱症」、第97項次「糖尿病」等。