軍政人士：無人機可採中科院任主合約商 立院能監督

行政院版國防特別條例草案將無人載具納入採購項目，但藍白版本均無。軍政人士今天指出，無人載具預算應納入特別預算內，才能有完整規劃，並建議透過中科院擔任主合約商，讓國會完整監督。

立法院外交及國防委員會及財政委員會23日、25日與今天舉行聯席會議，併案審查行政院及國民黨團、民眾黨團提出的國防特別條例草案，昨天進入逐條審查階段，朝野歷經兩天討論，對於條例名稱、採購項目、預算經費上限、條例施行期間等關鍵條文均未能達成共識，因此保留，全案須交由黨團協商。

行政院版國防特別條例草案明定採購項目包含無人載具及其反制系統，而國民黨團、民眾黨團各自提出的版本，僅明定採購美國已同意供售的反裝甲型無人機飛彈系統。

顧立雄昨天表示，連美國都建構低成本自殺無人機戰力，國防部需要助推台灣無人機產業發展以建構防衛韌性，且編列特別預算採購的好處，是因為預算規模穩定，廠商會有一定的長單，加上無人機迭代創新，台灣必須能快速引進國外技術，與國外合作研發，要讓國外看得到台灣有未來性，才會願意一起合作研發並進行技術移轉。

軍政人士今天表示，各界對無人載具的委製和商購若感到有所疑慮，建議由中科院擔任主合約商，比照民國111至115年進行的「海空戰力提升計畫」特別預算執行模式，以中科院擔任主合約商，定期向立法院提出執行成效報告，接受朝野立委的監督。

至於特別預算有關攻擊無人艇部分，顧立雄曾指示，以「內購優先」為原則，將以海軍統籌建案委中科院擔任主合約商，制定相關技術規格等，再規範出可參與的船廠，也就是上千艘的攻擊無人艇將由多家國內船廠承造。

軍政人士說，中科院近年透過海空戰力提升計畫特別預算「練功」，以及與國際廠商交流，一掃過去閉門造車的組織風格，也期盼透過此次國防特別條例通過後的助益，共同提升台灣國防廠商的技術水準。