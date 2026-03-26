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台東太麻里連日地面火砲射擊 銳鳶無人機同步現蹤？ 專家這樣說

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東近日軍事動態頻繁，軍方連日在太麻里溪出海口進行地面火砲實彈射擊操演，天空中也不時可見中院自主研製的「銳鳶無人機」持續飛行。記者尤聰光／攝影
台東近日軍事動態頻繁，軍方連日在太麻里溪出海口進行地面火砲實彈射擊操演，天空中也不時可見中院自主研製的「銳鳶無人機」持續飛行。記者尤聰光／攝影

台東近日軍事動態頻繁，軍方連日在太麻里溪出海口實施地面火砲實彈射擊操演，震耳砲聲劃破清晨寧靜；同時，天空中也不時可見由中山科學研究院自主研製的「銳鳶無人機」持續飛行，引發關注與討論。

被視為「台灣之盾」關鍵拼圖之一的銳鳶無人機，目前雖仍待國會預算審議，但軍方測評與訓練並未停歇。據了解，該型無人機具備多元任務酬載能力與短場自主起降特性，可依任務需求快速切換功能，展現高度作戰彈性。

軍事專家指出，銳鳶的角色並非僅止於單一用途，而是朝「多功能整合平台」發展。除具備基本偵蒐與打擊能力外，也可執行海上搜索、反潛作業，甚至在戰時擔任空中通信中繼與指揮管制節點，是串聯各作戰單位的重要關鍵。

針對此次太麻里地區同時出現火砲操演與無人機活動，專家分析，這樣的配置不排除是在進行協同作戰驗證。他進一步說明，現代戰場強調一體化流程，無人機可在前端執行偵察與目標標定，將即時資訊回傳指揮系統，再由地面火砲進行精準打擊，形成快速反應鏈。

專家也強調，若銳鳶能成功整合進現有火力體系，將有助提升國軍整體作戰效率與戰場存活率，等於讓傳統火砲多了一雙在空中的眼睛與指揮神經系統，大幅強化戰場感知與指揮能力。

地方民眾則表示，連日來不僅聽見密集炮聲，抬頭也常見無人機盤旋，雖感震撼，但也理解為國防訓練一環，並對國軍很有信心，支持國防建設。

台灣之盾 神經系統 台東 無人機

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