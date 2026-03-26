議員追問軍購立場 盧秀燕：尊重國會不下指導棋

國防特別條例草案審議陷入僵局。台中市長盧秀燕今天表示，為了國家安全能幫忙的會盡量幫，盧秀燕也透露，部分立委知道她真正的想法，尊重國會職權，她不能下指導棋。

台中市議會今天召開定期會，民進黨市議員質詢盧秀燕軍購案議題。盧秀燕答詢表示，她非中央級官員也非執政黨，為了國家安全，她會盡量幫忙，呼籲民進黨中央也要釋出善意。她強調，幫忙不是為了民進黨中央也不是為了美國。

民進黨市議員陳俞融質詢提到，盧秀燕拋出支持對美軍購訊息後，是否有獲得實質效益。盧秀燕回答：「你們是在向我求救嗎？希望我發揮影響力？」陳俞融接續詢問盧秀燕支持哪個版本的軍購案。盧秀燕則說：「我不是國會議員，所以不需要告訴你，我支持哪個版本。」

民進黨籍市議員林祈烽質詢提到，希望盧秀燕緊密和台中6名立委研究合作，國防預算如何通過，是否會選擇支持對台灣最有利的政策。盧秀燕則說，「我真正的想法很多國會議員都知道」，她認為政治應該有高度、風度，尊重國會職權，她不可以下指導棋，對他們不禮貌。

民進黨籍市議員周永鴻指出，盧秀燕拋出以自己名字為縮寫的「SHIOW」戰略論述，報告中提到「安全戰略架構」，公開表示「對美軍購是在買保險」。但面對議員質詢軍購立場卻說「自己不是立法委員」，不需要表態支持哪個軍購版本，態度矛盾。

民進黨籍市議員施志昌也批評，招商報告中缺乏當前全球供應鏈的競爭核心，綠色通道部分也透過以往大同小異的政策，未見實質幫助、了無新意。