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軍購案審議中…不表態支持特定版本 盧秀燕：我不能下指導棋

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，她對於軍購案的想法有很多國會議員知道，但是基於對立委職權的尊重，自己不會表態。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，她對於軍購案的想法有很多國會議員知道，但是基於對立委職權的尊重，自己不會表態。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕3月中訪美，與美方高層交換軍購案的意見，提出「買軍購如同買保險」，須以穩健態度厚植國防。軍購案目前進入委員會審議，綠營議員要求盧明確表態支持哪個版本，盧秀燕說，她真正的想法有很多立委知道，但基於尊重國會，「我不能下指導棋」。

盧秀燕今天赴市議會備詢，專案報告赴美考察成果。民進黨議員陳俞融、林祈烽質詢時要求盧明確表態，盧已表示支持國防，但究竟是支持政院版本1.25兆元、國民黨版本3800億元加N、民眾黨版本4000億元，還是藍委徐巧芯曾提出的8100億元版本？

林祈烽表示，既然都已經訪美討論軍購案，盧的「子弟兵」也不斷放話，與其透過第三者，不如本人正面回應；昨天外交國防委員會審查軍購案又陷入僵局，盧秀燕應該要好好和藍營立委合作研究，如何讓國防預算順利通過，不要再閃避、閃躲。

盧秀燕答詢表示，她不是中央官員，更不是執政黨，身為中華民國的一員，為了國家安全會盡力幫忙，但還是建議執政黨主動釋出善意，盡量化解、溝通，才是正本；她必須強調，幫忙溝通軍購案並非為了美國，也不是為了民進黨，而是為了台灣的安全、中華民國的利益。

盧秀燕說，外界稱部分立委是她的「子弟兵」，多少有點不禮貌，他們是好夥伴，軍購案要採取或協商出哪個版本，她都尊重國會議員的決定。盧也不諱言，自己真正的想法有很多國會議員知道，但基於對國會議員職權的尊重，不會公開表態，「不能下指導棋」。

林祈烽 綠營 國防預算

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