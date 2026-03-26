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海馬士首期款支付倒數4天 國防部憂延遲將影響籌獲

中央社／ 台北26日電

立院聯席會議今天審查朝野的國防特別條例草案，針對藍營主張須取得美方發價書後才能再提出採購，國防部指出，此舉恐因時程急迫弱化國會監督，且增購的海馬士首期款支付4天後到期，若未支應恐影響交貨期程。

立法院外交及國防委員會、財政委員會排定於23日、昨天與今天聯席會議併案審查政院、民眾黨及國民黨版的國防特別條例草案，由於採購項目、總金額等關鍵條文未有共識，召集委員陳冠廷裁示保留、送黨團協商。

因國民黨版單獨提出第8條，除國民黨版第5條所提M109A7、HIMARS海馬士多管火箭系統等軍購項目外，若仍有其他對美採購項目，主管機關（國防部）得再提出第二階段特別條例，且必須在「獲得美國正式發出的軍售發價書（Letter of Offer and Acceptance，LOA）」才能夠再提出。

國防部戰略規劃司長黃文啓提到，若條文中是以美方「知會國會」作為界線，還有彈性，若是以取得發價書，恐造成相關程序無法完備。

國防部長顧立雄指出，往例是國防部提出軍購計劃後經行政院核定，若此時美方已知會國會便列入公開預算，反之則機密預算，並接續由立法院審議；也因為取得發價書後就立即涉及簽署、首期款支付，若特別條例變更為取得發價書，等同來不及審查預算，「只要看到發價書就能通過預算，我認為這樣反而弱化立法院的監督功能，而非強化」。

黃文啓也提到，也因此台灣增購的海馬士多管火箭系統，將在4天後到期（必須支付首期款項），若錯過恐延後至年底，他在昨天晚上亦聯繫美國安全合作局（DSCA）局長，對方提到難以給予台灣延後付款的彈性；民進黨立委王定宇則呼籲在野黨，監督要合理，不能導致重要軍事裝備的籌獲困難。

顧立雄 陳冠廷 特別條例

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