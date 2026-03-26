顧立雄喊「把我送懲戒吧！」 軍購條例初審難有共識 最快4月底表決

立法院外交國防及財政委員會今天第二天初審軍購特別條例草案。朝野對於條文仍難以獲得共識，尤其在野黨版還規定若軍售進度未達標要懲處首長，讓國防部長顧立雄一度喊出「乾脆把我送懲戒吧」。最後委員會雖完成初審，但絕大多數條文均保留交付朝野協商，恐怕延到4月底才能送院會處理。

立法院外交國防及財政聯席委員會從昨天起連續2天逐條審查軍購特別條例，其中行政院版有7條條文、民眾黨版有8條、國民黨版有9條。昨天經過一整天冗長發言，僅討論6條條文，其中4條均遭保留，今天繼續進行第二輪討論。

不過，討論過程中，朝野三黨及行政部門仍是各自堅持、各說各話，針對預算執行及審計程序的部分，民進黨立委王定宇一度表示，為了免於國防委員會討論兩天卻全部保留送交協商，等於一事無成。呼籲可以綜合各版本意見，歸納合併成一條有共識的條文。

不過各黨對於預算執行仍各有主張，民眾黨版堅持應將工業合作項目納入規劃。國防部長顧立雄表示，目前工合制度的問題是「多付了錢也不一定能獲得關鍵技術」，因此是否採納工合，從他在國安會任職時就持續在檢討中。

另一方面，國民黨版規定「如因公務人員違法或失職導致計畫執行進度或交付成果未達目標，或成效低於進度50%者，應將機關首長及相關主管，移送監察案調查懲戒。」遭質疑是不分原因懲罰公務員，引發執政黨和國防部的反彈。顧立雄一度喊出：「乾脆把我移送懲戒吧。」

由於朝野實在難以達成共識，經過兩輪討論，委員會最終仍將絕大多數條文保留送交朝野協商，若朝野始終未能在一個月的協商期之中達成結論，最快4月底送院會表決處理。