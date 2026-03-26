王定宇拋軍購「1.25兆-N」顧立雄：七大項缺一不可

立法院聯席會議昨天併案審查國防特別條例草案時，民進黨立委王定宇拋出預算上限「1.25兆-N」提議。國防部長顧立雄今天表示，行政院版的特別條例明定採購的7大項目具有系統性與完整性，7大項缺一不可。

立法院外交及國防、財政委員會23日、昨天與今天進行聯席會議，併案審查行政院及國民黨團、民眾黨團提出的國防特別條例草案，昨天進入逐條審查階段，朝野對條例名稱、採購項目、預算上限等關鍵條文暫無共識；顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

王定宇昨天於審查時提出，預算經費採「1.25兆-N」的提議，建議未來詳細預算送審時，再決定是否依收到發價書為刪減、凍結標準。國民黨立委徐巧芯回應，預算數字絕對有討論空間。

顧立雄表示，國防部要特別強調，行政院版的特別條例所定的採購7大類的項目，是經過長時間縝密的規劃，具有系統性與完整性，所以國防部認為是7大項缺一不可。

總統賴清德昨天說，在野黨所提的國防特別條例版本，將AI和無人機這2項關鍵戰力的建構，通通排除不列入，缺乏專業認知。

顧立雄說明，昨天他已在委員會逐條審議時清楚表達，從俄烏戰爭與美伊衝突，可以發現無人載具在新型態戰爭發揮關鍵性影響力，所以無人機的部分一定要在台灣建構具有強韌防衛韌性的國防自主生產能力，希望透過特別預算有長單，產生規模效益，助推國內無人機產業透過迭代創新提升，才能真正達到島嶼防衛作戰所需的關鍵力量。

至於AI的部分，顧立雄表示，他在23日的會議提到，不管是從整體防空、聯合反登陸或是整體國土防衛作戰的觀點，AI指揮輔助決策的功能是貫穿全場，所以國防部認為AI建置是非常有必要，也希望AI和無人機這2項採購項目能獲得不分朝野的支持。

針對國防部簽署拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案發價書，首期款付款的部分，顧立雄表示，國防部現在也在和美方協商，看是不是有辦法讓台灣能夠展延一段時間，或是降低支付的比例。

至於5月中旬進行的美國總統川普訪問北京，與中國領導人習近平會面的川習會是否影響美國對台軍購，顧立雄表示，台灣已經獲得美方願意供售的保證信函，國防部也與美國戰爭部安合局（DSCA）就願意給台灣的項目、數量、金額與期程等進行綿密的溝通，目前還在內部審議，沒有收到延緩的通知。